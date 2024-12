Besteiro cree que la vida de "la inmensa mayoría" de los gallegos "empeoró" en 2024 por una Xunta "improductiva"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, considera que la vida de la "inmensa mayoría" de los gallegos "empeoró" en 2024 debido a la "improductividad" del gobierno del PP en la Xunta, al que acusa de "no atender los problemas de la Galicia real".

En declaraciones este lunes tras mantener un desayuno informativo con periodistas en el Parlamento gallego, Besteiro ha señalado que los centros de salud "siguen sin pediatras", "crecieron" las listas de espera en atención primaria y en los hospitales, "400 personas murieron sin recibir ayuda a la dependencia" o existen "dificultades" para el desarrollo de proyectos industriales por "mala planificación", al tiempo que el sector de las renovables "está absolutamente paralizado".

Por todo ello, el socialista cree que el balance de 2024 es el de un año "profundamente improductivo" por responsabilidad del PP de Alfonso Rueda, que, para Besteiro, dibuja una "Galicia irreal" que el PSdeG combatir para sacar adelante "la real" en la que se hable de su "problemas".

Como retos para el año que comienza, ha apuntado "impulsar" asuntos como las "posibilidades industriales" y las renovables, avanzar en medidas que frenen en declive demográfico y "sobre todo" poner en el centro los servicios públicos para que estén "mejor dotados" económicamente.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Besteiro también se ha referido a la comisión de investigación creada en el Parlamento de Galicia para ahondar en la contratación de la administración autonómica, que el socialista ha bautizado como "la comisión del paripé" por un PP "empeñado en que no se supiese nada, no se conociese nada, no hubiese transparencia, no hubiese libertad en las comparencias ni hubiese información".

"Estaba claro que la quería cerrar antes de que terminase el año y así lo van a hacer", ha aseverado Besteiro, que ha remarcado la voluntad de los socialistas de seguir poniendo el foco en un asunto, el de la relación de la Xunta con determinadas empresas con las que contrata o el modelo de construcción del Álvaro Cunqueiro, que "debe tener luz y taquígrafos".

ALTRI Y MINA DE TOURO

A preguntas de los periodistas, Besteiro se ha referido a la tramitación de los proyectos de Altri en Palas de Rei y de la mina de Touro-O Pino, sobre los que, dice, los socialistas realizan "la misma proyección en todos los proyectos industriales" del país.

En este sentido, ha apuntado que el PSdeG lleva a cabo un análisis sobre las implicaciones "medioambientales, económicos y de rentabilidad". "En esas línas es donde vamos a sumar tanto en el proyecto de Altri como en Touro y otros proyectos que vengan por delante en los próximos años", ha añadido.