Besteiro denuncia que los gallegos pagarán en el recibo de la basura la "incapacidad de la Xunta" para modernizar Sogama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado que los gallegos pagarán por el recibo de la basura la "incapacidad" de la Xunta de Galicia para modernizar Sogama y ha tachado de "irresponsabilidad" que se repercuta a la ciudadanía el incremento de costes derivado de la "mala gestión" de los residuos.

Besteiro se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios tras reunirse en Santiago de Compostela con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), quien ha avisado de los problemas que afrontan los ayuntamientos por tener que presentar servicios para los que no disponen de financiación.

En el encuentro, Varela y Besteiro han analizado la situación que provoca el incremento de costes que experimenta Sogama, la sociedad participada por la Xunta al 51% que se encarga de la gestión de los residuos que se generan en la mayor parte de los municipios gallegos.

A este respecto, Besteiro ha criticado que el Gobierno autonómico cumple al Estado de esa situación, porque "la razón del aumento es que la directiva europea sobre residuos penaliza "la ineficiencia de ese sistema".

En concreto, conforme ha recordado el PSdeG, la norma contempla tasas y restricciones aplicables a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos. Y el 90% de la basura que gestiona Sogama va a parar a un vertedero o directamente se quema.

En este contexto, el jefe de filas del PSdeG ha censurado que la los gallegos y gallegas tengan que pagar "una vez más" en el recibo de la basura la "incapacidad de la Xunta para modernizar Sogama". Además, ha calificado de "absoluta irresponsabilidad" el hecho de que las consecuencias de esa política de quemar y acumular residuos las asuma la ciudadanía.

El también portavoz parlamentario del PSdeG ha criticado que el presidente de la Xunta esté "preocupado por retirarle los impuestos a las clases más favorecidas" mientras no tiene "ningún tipo de escrúpulo" a la hora de repartir incrementos de costes como el de Sogama "entre todos los vecinos y vecinas" de Galicia.

Besteiro ha denunciado que las carencias del modelo de Sogama se repiten, por ejemplo, con el canón del agua, que está ahogando la economía de muchos ayuntamientos, especialmente en los que Augas de Galicia gestiona las depuradoras, tal y como consta en las quejas recibidas por la Fegamp.

También ha censurado que la Xunta esté llevando las arcas municipales a "una situación límite" al descargar en los ayuntamientos la prestación de servicios básicos como la ayuda en el hogar o el mantenimiento de los colegios que, al tiempo, se ven resentidos por la falta de implicación del Gobierno gallego.

Por su parte, el presidente de la Fegamp ha señalado que tras la reunión que mantendrán este jueves con el presidente de Sogama, Javier Domínguez, el ente municipalista estudiará la posibilidad de presentar alegaciones por la subida del canon de Sogama. "Mi opinión personal es que no me parece razonable esa nueva subida del canon. Cuando hay beneficios en Sogama no se reparten entre los ayuntamientos. La realidad es que se sigue castigando a los gallegos y gallegas", ha afirmado.