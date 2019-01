El BNG cierra la puerta a Anova para su candidatura a las europeas: "No estamos para solucionar los líos de En Marea"

Publicado 24/01/2019 13:24:25 CET

Pontón pide "seriedad" después de que Beiras propusiese la inclusión de Anova en la candidatura de BNG, Bildu y ERC para las elecciones europeas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha cerrado la puerta a la incorporación de Anova en la candidatura para las elecciones europeas en la que participa el Bloque junto con EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que será presentada este viernes en un acto en Santiago de Compostela.

"En política tenemos que ser serios. Para valorar propuestas esas propuestas tienen que existir y ser serias. No podemos valorar propuestas que no existen", ha subrayado Pontón a preguntas de los periodistas este jueves, un día después de que Anova, a través de su cofundador y referente Xosé Manuel Beiras, se ofreciese para concurrir a las europeas bajo la candidatura de las fuerzas soberanistas de Euskadi, Cataluña y Galicia.

No obstante, Pontón rechaza esa posibilidad y niega que exista una propuesta real por parte de Anova, organización nacida tras la ruptura del Bloque en la Asamblea Nacional de Amio (Santiago) de 2012. "No voy a entrar en especulaciones, líos o barullos. En política es muy importante que seamos serios", ha apostillado.

Además, la portavoz nacional del Bloque ha instado a "los grupos que conforman En Marea que no intenten trasladar sus problemas y sus líos al BNG". "No estamos para solucionar los líos de En Marea. Estamos para trabajar por los problemas del país, para trabajar con seriedad y rigor para los gallegos", ha añadido.

"Si En Marea tiene un problema yo no me voy a meter. Siempre he dicho que solucionen cuanto antes sus problemas porque no creo que hagan bien a nadie. Pero los problemas de En Marea que no nos los intenten trasladar a nadie. Pido respeto", ha aseverado.

Así las cosas, Pontón da por cerrada la candidatura para las europeas, que representa un "gran" oportunidad para "garantizar" la presencia de Galicia en Europa y dar continuidad al trabajo desempeñado por la actual eurodiputada Ana Miranda. "En política hay que ser serios. Hay a quien le gusta el lío, el espectáculo y hacer frivolidades cuando hablamos de cosas serias", ha zanjado la líder frentista.