El BNG continúa con el expediente a su concejala en Muxía (A Coruña) por apoyar la moción de censura contra el PSOE

El Consello Comarcal da Costa da Morte da luz verde al procedimiento solicitado por la dirección frentista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG continúa con el procedimiento disciplinario abierto contra su única concejala en Muxía (A Coruña), Mercé Barrientos, por firmar una moción de censura junto al PP y en la que también participa Independientes por Muxía para arrebatar la Alcaldía al socialista Iago Toba.

El pasado lunes, el Consello Comarcal do BNG da Costa da Morte acordó la apertura del expediente propuesto por la Executiva Nacional frentista en su reunión del 23 de septiembre, jornada en la que fue registrada la moción de censura que será debatida el próximo 7 de octubre y que los nacionalistas desautorizan por contar con la participación del PP.

De este forma, como establecen los estatutos del Bloque, el organismo comarcal en la Costa da Morte evaluará la imposición de sanciones contra su única concejala en Muxía por contravenir los acuerdos adoptados en el Consello Nacional, máximo órgano de dirección entre asambleas, que establecen que los grupos y ediles municipales "ninguna moción de censura que implique la participación del PP".

En todo caso, el Consello Comarcal ha responsabilizado a Toba y a la dirección del PSdeG de la situación política generada en el municipio de Muxía, al primero por sus "actitudes intolerables" y a los segundos por ser conocedores de lo que ocurría "y no hacer nada al respecto".

"El PSOE no tomó ninguna medida para detener el comportamiento machista, irresponsable, irrespetuoso y antidemocrático de su alcalde", ha subrayado la organización comarcal del Bloque en la Costa da Morte, que afirma que la concejala nacionalista sufrió durante los últimos meses "comentarios y actitudes que no solo minan su dignidad, sino que también reflejan un ambiente político tóxico que no debería tener cabida en la sociedad".

Así, recogen expresiones que sitúan en boca del regidor socialista hacia Mercé Barrientos como "prosiga con esa cara de cínica", "es usted doblemente rastrera", "quizás has querido tener hijos y no lo tienes", "si no sabe lo que es tener un hijo, allá usted" o "con esa sonrisa que la caracteriza no sabemos si tienes algún problema o no".

Estas expresiones, según el BNG, fueron proferidas por Iago Toba a la concejala del Bloque en distintos plenos, un comportamiento que, dicen, "el PSOE, tanto muxiano como provincial, alababa".

Por último, el Bloque subraya su "compromiso" con los vecinos de Muxía para "defender sus derechos" y apartarse "de un clima de crispación que en nada beneficia" al ayuntamiento.