El BNG demanda la vuelta del 'Noitebús', que la Xunta descarta mientras eleva a 3.400 los servicios nocturnos al año

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, comparece en el Parlamento. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del BNG Iago Suárez ha instado a recuperar el 'Noitebús' impulsado por el Gobierno bipartito que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009, paso que ha descartado la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, quien ha esgrimido que "no es sostenible ni económica ni medioambientalmente", y ha defendido adaptar la oferta de transporte nocturno "a las necesidades de movilidad de la población".

En el marco de la Comisión Institucional del Parlamento, Fontenla ha defendido que la Xunta organiza estos servicios en función de la demanda. Así, mantiene ocho rutas nocturnas los fines de semana durante todo el año, "refuerza la oferta en las épocas estivales en las zonas de mayor afluencia" y establece líneas especiales coincidiendo con la celebración de festivales y fiestas populares.

Como dato, ha concretado que se realizan más de 3.400 servicios nocturnos al año y ha resaltado que la demanda se incrementa especialmente durante el verano, como reflejan las más de 17.000 personas usuarias registradas el pasado mes de agosto.

También ha apuntado al ámbito local, para recalcar que, en caso de considerarlo necesario, los ayuntamientos pueden promover líneas nocturnas y solicitar la colaboración de la Xunta a través de convenios de servicios de interés municipal (SIMU) para ponerlas en funcionamiento.

"Lo que hizo el bipartito fue poner autobuses nocturnos circulando vacíos por las carreteras gallegas", ha esgrimido Fontenla, a quien Suárez ha afeado que los servicios nocturnos en marcha son "insuficientes". "Es imposible calcular si el 'Noitebús' salvó vidas, pero yo me atrevo a decir abiertamente que sí; y consiguió corregir la discriminación hacia la Galicia interior", ha agregado.

"PRIVILEGIAR" A EMPRESAS CON VÍNCULOS "FAMILIARES" CON EL PP

En el marco del mismo órgano parlamentario, la portavoz de Transparencia del Grupo Socialista, Patricia Iglesias ha acusado a la Xunta de "privilegiar" a empresas con vínculos "familiares" con el PP. Por ejemplo, ha esgrimido que el Gobierno gallego "firmó más de 1.300 facturas por 5 millones entre 2018 y 2025" con Eulen, con la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como directiva.

También ha esgrimido que la citación judicial del director de Quirón Prevención "vuelve a poner en el foco el reparto de comisiones por los contratos de la gallega Mape Asesores con el Sergas" y ha exigido "garantías en los contratos públicos del Gobierno gallego".

Enfrente, el director xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, José María Barreiro Díaz, ha defendido que la normativa de la Xunta y que se actúa para evitar cualquier conflicto de intereses, lo que la parlamentaria socialista ha puesto en duda.

COLABORACIÓN CON COLECTIVOS VECINALES

Finalmente, a preguntas de la diputada del PP Nazareth Cendán Gayoso, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto ha informado del apoyo de la Xunta a los colectivos vecinales a través del Plan específico de acción comunitaria, convocado anualmente.

A través de esta iniciativa puesta en marcha en 2016, asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres rurales y comunidades de usuarios de aguas pueden acogerse cada ejercicio a ayudas para realizar mejroas en sus infraestructuras y equipamiento.

Prieto ha defendido, además, que la Xunta apuesta "por el diálogo permanente con estas entidades" para "garantizar la adaptación de las medidas a la evolución de las necesidades y facilitar el acceso a ayudas".

Como ejemplo, ha señalado la novedad en la convocatoria de este año de dar prioridad a comunidades de usuarios de aguas que necesitaban reparar infraestructuras básicas de sus traídas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, en los que se declaró la situación operativa 2.