BNG y ERC se repartirán el tercer escaño de la coalición Ahora Repúblicas en la Eurocámara

Pontón reconoce que "va a haber ajustes" en el tiempo que tendrá el Bloque el escaño en la UE, aunque Miranda "va a estar cinco años en Europa"

BARCELONA/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

ERC y BNG se repartirán el tercer y último escaño de la coalición Ahora Repúblicas en el Parlamento Europeo, dividiendo el tiempo de la legislatura en función de los votos obtenidos por cada formación en sus respectivos territorios.

De esta manera, según han detallado este lunes fuentes de los republicanos, el número 2 de ERC a las europeas, el meteorólogo de TV3, Tomàs Molina, ejercerá como eurodiputado en una parte de la legislatura.

El reparto del tiempo se basará tomando el número de votos que ha necesitado la coalición para lograr cada uno de sus tres eurodiputados, teniendo en cuenta que ERC ha logrado más apoyos que los correspondientes a un eurodiputado y BNG, por su parte, algo menos.

Sobre esa lógica, ERC y EH Bildu tendrán un escaño cada uno en la Eurocámara durante los próximos cinco años, mientras que el tercero de la coalición se repartirá entre ERC y BNG, dividiendo el tiempo de manera proporcional respecto de los votos obtenidos por los gallegos y los "sobrantes" de los republicanos más allá de los que corresponderían a su primer escaño, si bien falta por concretar el tiempo que estará Miranda y el que estará Molina.

Ahora Repúblicas alcanzó tres eurodiputados Diana Riba (ERC) iba de número uno; Pernardo Barrena (Bildu), de dos; Ana Miranda (BNG), de tres; y Tomàs Molina (ERC), de cuatro. El hecho es que los votos en todo el Estado fueron 856.500, con el siguiente reparto: 354.247 de ERC (-6,40%), 227.973 de Bildu (+4,23) y 179.905 de BNG (+4,33%).

PONTÓN RECONOCE "AJUSTES"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, BNG reconoce que "va a haber ajustes" en el tiempo que tendrá el Bloque el escaño de la coalición Ahora Repúblicas alcanzado por Ana Miranda en la UE, aunque garantiza que la eurodiputada "va a estar cinco años en Europa".

En la noche del domingo, la propia candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, aseguró que "antes que se acabe este mandato, Tomàs Molina será eurodiputado", en referencia al número 4 de la lista de la coalición.

Preguntada por estas declaraciones y sobre si el escaño de Miranda será rotatorio con ERC, Pontón ha respondido: "Somos la fuerza que sube en la coalición electoral; es evidente que va a haber ajustes, pero tenemos la garantía de que Ana Miranda va a estar cinco años en Europa defendiendo los intereses de los gallegos y las gallegas".

Así, Pontón incide en que el Bloque ha alcanzado "un resultado histórico", puesto que "el BNG por primera vez desde 1999 tiene escaño en la noche electoral" en las europeas, algo que consiguió por última vez con Camilo Nogueira.

"AL ALZA"

En su intervención en una jornada en la que el Bloque ha celebrado su Executiva Nacional en un hotel de Santiago, Ana Miranda ha expresado la "grandísima felicidad" por los resultados cosechados al "alcanzar el objetivo" de "tener escaño, tener voz gallega en Bruselas". "Siento un orgullo muy grande de nuestra organización, de nuestra militancia, de todo el trabajo hecho en una campaña que fue muy larga, muy dura", afirma.

En esta línea, agradece el "apoyo a casi 180.000 personas" para un: "Escaño gallego que va a defender a los sectores productivos de este país, clases trabajadoras, la paz, las causas justas de la humanidad y, sobre todo, que va a defendernos como pueblo, porque será la voz de Galicia en el Parlamento Europeo".

Tras expresar su "cansancio" por una campaña "muy larga", valora que hayan conseguido "ilusionar a mucha gente", lo que convierte al BNG "en una fuerza consolidada". Indica que ya este martes, 11 de junio, cogerá un avión para las primeras reuniones, con la vista puesta en el 16 de julio, día de comienzo de la nueva legislatura. Recuerda que desde 1999 no están en la junta electoral desde el primer día.

"Ayer mucha gente se acostó muy feliz porque sabía que había un escaño gallego, porque sabían que Galicia va a tener una voz que va a defender sus intereses", subraya Pontón. Y es que Miranda "va a estar en Bruselas dando la cara por los sectores productivos", "por la gente joven que quiere tener una vivienda" y para "decir, Altri, no". Resalta que el Bloque va a "ser la garantía de la defensa de los intereses de Galicia".

Incide la portavoz nacional en que "el resultado de ayer es el mejor resultado del BNG en 20 años en unas elecciones europeas". "Esto consolida a un BNG que está al alza, que proceso tras proceso electoral mejora sus resultados y somos claramente la fuerza política que representa la esperanza de este país", asevera. Subraya un ascenso de más de cuatro puntos frente a 2019 y de ocho puntos en comparación con 2014, por lo que "se consolida claramente un ciclo del BNG".

EXIGENTES CON ACUERDO DE INVESTIDURA

Asimismo, Pontón se ha quejado de que las elecciones se realizaron como "un plebiscito" entre PP y PSOE, además de que "no se quiso poner el foco ni en Europa ni mucho lo menos lo que se estaba jugando Galicia". "Fuimos la única fuerza política que habló de lo que se jugaba Galicia", dice.

Expone que esta coalición ocupa el cuarto lugar en el Estado por encima de otras de ámbito estatal, "lo que deja muy claro que en el Estado español el nacionalismo es un factor determinante".

Toda vez que ha terminado el actual ciclo electoral, Pontón advierte de que van a "ser muy exigentes" con el acuerdo de investidura con el PSOE para que se cumpla, puesto que los gallegos "no pueden seguir esperando". "Llegó el momento de gobernar y de que Sánchez cumpla sus compromisos con Galicia", avisa.

Cuestionada sobre por qué el Bloque no capitalizó más la caída del PSdeG, ha reflexionado sobre que "no se puede comparar" unas elecciones europeas que se celebran con unas municipales, como ocurrió en 2019, con unas europeas en solitario, lo que "puede dar pistas de ciertos cambios que se producen en la participación". "Las fuerzas del bipartidismo se empeñaron en no hablar sobre lo que nos estábamos jugando en Europa", agrega.

AUGE DE LA ULTRADERECHA

A preguntas de la prensa acerca del auge de la ultraderecha, Pontón indica que les "preocupa" como "demócratas", pues supone "caminar hacia atrás".

Cree que hay que preguntarse "cómo ser más eficaces" para combatir este aumento, por lo que aboga por "activar una agenda social" y "recuperar la iniciativa desde el punto de vista político y social para no hacer el juego a la extrema derecha", puesto que "lo que se está demostrando es que hay malestar con muchas de las políticas que se están implementando desde la UE".

PRIMERA MEDIDA: DENUNCIA CONTRA ALTRI

Por su parte, Miranda ha avanzado que la primera medida que adoptará como eurodiputada en el nuevo mandato será presentar una denunciar contra la fábrica de Altri, que se proyecta en Palas (Lugo), ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Incide en que este proyecto "fue una prioridad" para el Bloque en campaña. "Fuimos la voz del 'Altri no', mucha gente se identificó", resalta, con "resultados significativos en la comarca". Opina que "hay un incumplimiento de la normativa europea evidente", al tiempo que "no se puede blanquear la inversión europea".

A este respecto, Pontón ha valorado que "hay un voto muy claro de un incremento espectacular en esa zona". "Creo que una de las claves es precisamente que ahí se ve que hay una población que sabía que la única papeleta que decía que 'Altri no' era la del BNG", asevera.

Ana Miranda espera formar parte de comisiones "muy importantes" del Parlamento, tales como la de Pesca. Recuerda que hay "muchas luchas aún pendientes".

Finalmente, la rueda de prensa ha concluido con Miranda enseñando una camiseta en la que sale ella misma aguantando una estrella roja entre las estrellas de la bandera de la UE, con el lema: 'A voz galega en Europa'.