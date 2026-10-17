El BNG exige al Gobierno parar el desahucio de una familia en un edificio de la Sareb en Narón

El diputado del BNG, Néstor Rego, exige al Gobierno parar el desahucio de una familia en un edificio de la Sareb en Narón - BNG

FERROL, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha pedido este sábado al Gobierno central que "dé las instrucciones necesarias" para paralizar el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad en un edificio de la Sareb en Narón (A Coruña) previsto para dentro de una semana.

El parlamentario nacionalista ha asegurado que en los últimos días se ha puesto en contacto con los "responsables políticos" de la sociedad para trasladarles la necesidad de paralizar este lanzamiento y que confía en que así sea.

Rego ha subrayado que es "indecente" que un Gobierno que "quiere hacer causa de la vivienda actúe como si fuese una inmobiliaria especuladora o un fondo buitre cualquiera".

Además, ha explicado que aunque el caso de esta familia naronesa se activó en el momento en el que no estaba en vigor el decreto que prohibía los desahucios en situaciones como la suya, en este momento "sí lo está", por lo que insta al Ejecutivo a "paralizarlo".

El diputado, acompañado por los concejales del BNG de Narón, ha recordado que no es el primer caso que se produce en este inmueble de la Praza do Asilo y, de hecho, apuntó que hay alrededor de 3.000 propiedades en manos de la Sareb, de las cuales 1.700 estarían en condiciones de ser habitados en estos momentos.

Por ello, ha pedido que "se pongan a disposición del parque público de vivienda para destinarlos al alquiler social". En ese sentido, el diputado del BNG ha recalcado que tanto el de hoy como otros anteriores son casos en los que la situación de vulnerabilidad está "más que demostrada" y, por lo tanto, "estas familias tienen derecho a vivir tranquilas y dignamente, sin estar constantemente perseguidas por una inmobiliaria".