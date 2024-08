El BNG exige al PP "priorizar" la salud de los gallegos y no "la cuenta de resultados de empresas amigas y familia"

"Con los 470 millones de sobreprecio en el Cunqueiro se podría pagar el personal de 40 ambulancias medicalizadas durante diez años", avisa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Montse Prado ha exigido este martes al PP que "priorice" la salud de los gallegos y de las gallegas y no "la cuenta de resultados de las empresas amigas y de la familia". Para ello, ha elegido Vilagarcía de Arousa, capital de la comarca de O Salnés, como "lamentable ejemplo" de las "deficiencias" en el transporte sanitario urgente para demandar más medios, tanto humanos como de ambulancias medicalizadas y helicópteros.

"Solo con los 470 millones de euros de sobreprecio del Álvaro Cunqueiro se podría pagar el personal de 40 ambulancias medicalizadas durante diez años", ha advertido Prado, quien ha calificado la política del PP en la sanidad de "elección ideológica", por lo que le ha instado a "rectificar" y hacer un estudio de las necesidades reales que existen en el servicio de emergencias sanitarias en Galicia.

En su comparecencia, en la que estuvo acompañada por personal del 061 y por cargos orgánicos e institucionales del BNG, ha reclamado a la Xunta del PP que destine los fondos a recursos para que la sanidad gallega disponga de una asistencia "digna".

"Que una persona muera por falta de atención es evitable y la Xunta tiene que disponer de los medios para que lo sea y para que los tiempos de respuesta no supongan que la población esté corriendo serios riesgos de quedar desatendida", ha esgrimido.

La diputada encargada del área sanitaria en el Bloque ha recalcado que, "por mucho que insista el PP, las gallegas y los gallegos ni están tranquilos, ni tienen garantizada la atención sanitaria" ya queGalicia "solo cuenta con 12 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado medicalizadas", localizadas en Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y dos en la ciudad de A Coruña. También tienen SVA en O Salnés, Foz y Monforte, aunque "estas tres cuentan con un sólo técnico".

HELICÓPTEROS

En cuanto a helicópteros de soporte vital avanzado, Prado denuncia que solo hay dos, uno en Ourense y otro en Santiago. A esta "falta de dispositivos", ha agregado que hay que añadir las "lamentables" decisiones del PP en la Xunta cómo "permitir a la empresa Eliance, concesionaria del servicio de helicópteros para emergencias sanitarias, que incumpla el contrato de prestar el servicio de orto a ocaso, tanto en la base de Santiago como en la de Ourense".

"Meses en los que en vez de estar operativos 16 horas, le permiten estar hasta cuatro menos", ha asegurado, para subrayar, a renglón seguido, que se trata de "cuatro horas menos de atención y mucho ahorro para a empresas".

Tanto los helicópteros, como las ambulancias de SVA, ha advertido la nacionalista, "son fundamentales delante de una emergencia, dada la dispersión geográfica en Galicia y las enormes distancias a recorrer en muchas zonas para llegar a un hospital", ha advertido.

AMBULANCIA MEDICALIZADA

Por otra parte, Prado también ha criticado la decisión de la Xunta de "trasladar la ambulancia medicalizada de su base en el hospital de O Salnés a Sanxenxo", en vez de reforzar la situación de este ayuntamiento con una ambulancia distinta.

"No tiene ninguna justificación trasladarla pra Sanxenxo durante el verano y mucho menos prolongarlo hasta octubre, ni que le permitan a Eliance no tener operativos los dos helicópteros de orto a ocaso los 365 días del año", ha remarcado.

También ha recordado que, en lo que va de verano, hubo que lamentar la falta de la ambulancia medicalizada en el hospital de O Salnés en tres ocasiones, que fuese difundido por los medios, "el 7 de julio en un atropello mortal, el 21 con una parada cardíaca, y el pasado 6 de agosto por una colisión de un patinete con un vehículo".

"En las tres ocasiones se pusieron en evidencia las consecuencias de que la ambulancia medicalizada no esté en el hospital de O Salnés. No sabemos si la ambulancia o el helicóptero hubiesen llegado en el tiempo establecido el desenlace hubiera sido otro, pero lo que sí sabemos es que no tuvieron la oportunidad", ha lamentado.

Finalmente, ha avanzado que el Bloque llevará este asunto al Parlamento para que se subsane la situación "lo antes posible".