BNG llama a movilizarse el 29N en defensa del Ulla y alerta de la posible reactivación de Altri si gobierna la derecha

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en Monte Lapido - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha llamado a continuar movilizándose de cara al 29N --elecciones generales-- en defensa del río Ulla y ha alertado de la posible reactivación del protecto de Altri si gobierna la derecha y la ultraderecha.

Tal y como ha trasladado el Bloque en nota de prensa, Rego ha acudido este domingo al Mirador de Monte Lapido, al lado del río Ulla, para denunciar el "expolio" de los recursos gallegos y el "negativo impacto ambiental, económico y social" de proyectos como los de Altri y la mina de Touro-O Pino.

El nacionalista galego ha recordado que el pasado 9 de octubre se conocía que la UE incluía el proyecto de la mina de cobre de Touro-O Pino en la segunda lista de proyectos estratégicos para el suministro de materias primas. "Una pésima noticia para todos los municipios cercanos pero también para el río Ulla y la ría de Arousa por el riesgo de contaminación de las aguas de las que dependen tanto la población como sectores productivos", ha lamentado.

La mina de Touro-O Pino, ha asegurado Rego, tiene al lado a una Xunta "entusiasta de proyectos depredadores sin importarle los efectos para el entorno", refiriéndose así a la contaminación a través de las filtraciones en el suelo a ríos; el impacto en el campo y en las rías o la generación de residuos contaminantes.

Además, ha criticado, ahora también cuenta con la "pasividad" del Gobierno central que "no replicó en ningún momento ante la inclusión de estos proyectos mineros a pesar de la fuerte oposición social".

En este contexto, Néstor Rego ha alertado de que el proyecto de Altri, paralizado gracias a la presión social, puede ser reactivado por un gobierno del PP en coalición con la ultraderecha que decida aportar fondos públicos para su implantación o cambiar el Plan de Energía para permitir la construcción de las infraestructuras con las que alimentar de electricidad el proyecto.

"Es preciso que todas las personas que estuvieron en la calle para frenar Altri y la Mina de Touro-O Pino acudan el día de las elecciones para apoyar a la única fuerza política coherente en la defensa del País y de los intereses de los gallegos y gallegas", ha declarado el diputado del Bloque, enfatizando que la "única opción que garantiza frenar a la derecha y a la ultraderecha" en Galicia es el BNG.

Por todo ello, ha llamado a todos los gallegos a seguir movilizándose para frenar los proyectos "depredadores y contaminantes", y que debe materializarse en las urnas el próximo 29 de noviembre de la mano del BNG.