El BNG no apoyará el presupuesto de 2025 en A Coruña por no "cumplir" el PSOE acuerdos suscritos

Los socialistas rechazan que responda a "desacuerdos" y afirman que seguirán trabajando en su elaboración

A CORUÑA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha avanzado este lunes, en un pleno extraordinario, que "no ve posible" llegar a un pacto presupuestario para 2025 con los socialistas -- que gobiernan tras un acuerdo de investidura con nacionalistas -- debido a que "continúan sin cumplir la mayoría de los pactos anteriores".

"Se quebró el principio de confianza, no se dan las condiciones para llegar a nuevo acuerdo presupuestario", ha dicho. "No serán posibles nuevos acuerdos mientras no se restaure", ha añadido en su intervención para justificar el respaldo a expedientes modificativos de crédito pese a rechazar la gestión del gobierno local en algunas cuestiones.

Y es que aunque Jorquera reconoció "esfuerzos" en algunos aspectos, como la suspensión de licencias en el barrio de As Percebeiras o congelación de tasas, no consideró posible un pacto presupuestario para 2025 con el apoyo del BNG ante un "incumplimiento" de asuntos incluidos en los presupuestos de este año a instancias de esta formación.

MODIFICATIVO DE CRÉDITO

El portavoz nacionalista ha explicado que han dado en este pleno apoyo a un expediente modificativo de crédito, de 10,7 millones, -- con abstención del PP y apoyo del BNG y PSOE -- para avanzar en asuntos como las partidas para la Compañía de Tranvías o para el Consorcio para la Promoción de la Música, a través del que se apoya a la Sinfónica de Galicia. No obstante, ha demandado soluciones ante "problemas estructurales" y "mayor exigencia" de la alcaldesa, Inés Rey, en relación a la cuantía económica que corresponde, insistió, a la Xunta.

Con todo, consideró positivo que se incluyan actuaciones para cumplir el acuerdo con la Universidade da Coruña (UDC) para la Ciudad de las TIC o un suplemento de crédito de 150.000 euros para la Escuela Municipal de Música, pero que no se le dotase de los 250.000 euros que planteó el BNG en su acuerdo presupuestario de este año.

POSTURA DEL PSOE

Por su parte, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, ha manifestado respetar esta decisión del BNG pero no comprender que "renuncie a participar en la elaboración de los presupuestos sin ni siquiera comenzar una negociación".

"Es evidente que su posición no responde a desacuerdos sobre el destino de las cuentas públicas ya que ni han planteado sus propuestas", ha apuntado para lamentar "la decisión política de quedarse fuera de la posibilidad de negociar los presupuestos".

"Desde el gobierno local no renunciamos a que la ciudad tenga presupuesto en 2025 y seguiremos trabajando en su elaboración", ha añadido para recalcar también que todos los grupos tienen "la responsabilidad de trabajar y acordar para que esta ciudad cuente con las mejores herramientas para a garantizar su progreso".

A su vez, Miguel Lorenzo (PP) ha calificado al gobierno local de "moroso" al apuntar que "le deben a todo el mundo, a las concesionarias de los servicios de esta ciudad y le deben a muchísimos proveedores". "Este año se pagaron 15 millones de euros en facturas irregulares de deudas del año pasado", ha recordado.