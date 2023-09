El BNG reduce a "propaganda" el anuncio de Rueda del bono deporte, en el que el PSdeG ve "el inicio de su campaña"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha reducido a "más propaganda" el anuncio realizado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, relativo a un bono deportivo de 120 euros para escolares federados de entre 6 y 16 años. El viceportavoz del Grupo Socialista, Julio Torrado, coincide y ve en el anuncio "el inicio de la campaña electoral" del líder del PPdeG en un curso en el que se celebrarán los comicios autonómicos.

Según declaraciones difundidas por el BNG, Pontón considera que este es "otro acto más de propaganda de Rueda". "Pero la propaganda no puede tapar que estamos ante el gobierno del PP más irrelevante de la historia: agotado, sin ideas, incapaz de poner sobre la mesa ninguna medida de calado en un contexto de crisis de precios", ha esgrimido.

"Por si fuera poco, tenemos a un presidente de repuesto que actúa como peón del PP de Madrid colocando los intereses partidistas por encima de Galicia, dejando una Galicia peor de la que encontró. A día de hoy, Rueda no trabaja para Galicia sino para la investidura de Feijóo siguiendo lo que le mandan desde Madrid", ha reprochado.

Pontón ha enfatizado que, a día de hoy, todavía no se conoce cuál será el techo de gasto de los Orzamentos de 2024, y ha incidido en que destacar la aprobación de las cuentas en una coyuntura en la que tiene mayoría absoluta y se trata de una cuestión de gestión ordinaria constituye "puro humo".

La dirigente nacionalista ha resumido la gestión de Rueda en "obviedades y propaganda", y ha ejemplificado con otras cuestiones destacadas esta jornada por el presidente gallego como las medidas en materia de vivienda. De hecho, ha acusado a los populares de llevar "14 años dinamitando la política pública de vivienda". También ha identificado con "propaganda" las proclamas de Rueda sobre empleo.

"Propaganda y sumisión a Madrid: ese es el resumen de este Gobierno de Rueda, que está en las últimas, agotado y sin ideas para sacar a Galicia adelante, incapaz de defender este país ante el Estado, como demuestra que no haya logrado ni un solo proyecto estratégico con cargo a los fondos Next Generation. La propaganda de Rueda vale para conseguir un titular, pero no soluciona los problemas de los gallegos y de las gallegas", ha zanjado.

"INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

En la misma línea, el socialista Julio Torrado ya esgrimido que este anuncio del bono deportivo es "es el inicio de la campaña electoral" para las autonómicas de Rueda, a quien ve "pensando en otras cosas" porque ya "da por amortizada" su etapa como presidente.

Torrado ha contrapuesto la medida con la de la gratuidad de los libros de texto que instauró el Ejecutivo de coalición de PSdeG y BNG, dirigido por Emilio Pérez Touriño, y que "retiró nada más llegar a San Caetano el Gobierno de Núñez Alberto Feijóo, con el propio Rueda como vicepresidente".

Al respecto, ha subrayado que hay "una clara falta de coherencia", ya que "los mismos argumentos que empleaban los populares en aquel momento podrían esgrimirse en este caso". Así, ha recordado que el principal argumento del PP fue entonces que "no se podía pagar lo mismo a los hijos de un gran empresario que a los hijos de un trabajador".

EL PP GALLEGO, "PREPARÁNDOSE PARA UN NUEVO ESCENARIO"

"Parece que ahora se olvidaron de la defensa de su propia idea y que en esta campaña electoral del señor Rueda vale todo, porque cuando no hay ningún criterio, valen todos los criterios", ha afeado, antes de incidir en el carácter "pomposo de fastos" del propio acto de este lunes.

"Ya es una tendencia por parte de Alfonso Rueda la de hacer actos de mucho marketing y mucho postín, que empiezan a tener además un carácter mucho más electoralista que de gestión", ha subrayado el diputado socialista, antes de apuntar que parece que "desde el PP gallego pueden estar preparándose para un nuevo escenario".