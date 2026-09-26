El BNG reivindica la "soberanía" de Galicia sobre sus recursos energéticos frente al "modelo de expolio" del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reivindicado este sábado la "soberanía" y la capacidad de Galicia para decidir sobre sus propios recursos energéticos. Asimismo, la formación ha denunciado que Galicia se ha convertido en una "tierra de sacrificio" debido al modelo impulsado por el Gobierno del Partido Popular (PP).

Así lo ha manifestado la responsable nacional del Área de Organización del BNG, Lucía López, en la apertura de la jornada 'O biogás na Galiza: un debate necesario', celebrada en la Casa da Cultura de A Laracha (A Coruña).

En el encuentro han participado colectivos vecinales, organizaciones ecologistas, representantes sindicales, expertos en energía y responsables políticos para analizar los distintos modelos de aprovechamiento energético y el impacto de proyectos "polémicos".

Durante su intervención, compartida con la portavoz municipal del BNG en A Laracha, Carolina Castiñeiras, López ha criticado que el Ejecutivo autonómico permita que "intereses económicos particulares y ajenos" determinen el futuro energético gallego y trasladen los beneficios fuera del territorio.

En este sentido, la dirigente nacionalista ha abogado por favorecer proyectos de explotación que mantengan un vínculo con el territorio y contribuyan a fortalecer el sector primario, el medio rural y el tejido productivo local.

La jornada organizada por el BNG ha contado con dos mesas de debate orientadas a abordar la implantación del biogás, la primera de ellas, titulada 'A defensa do territorio: activismo fronte a proxectos de biogás', ha estado moderada por la profesora María Rei Vilas y ha reunido a portavoces de las plataformas Stop Biogás A Laracha, Lugo non quere cheiros, Stop Biogás Agolada y a Daniel López, en representación de la asociación ambiental Adega.

Por su parte, el segundo panel, centrado en los 'Modelos de desenvolvemento do biogás', ha sido moderado por el portavoz parlamentario del BNG en materia de energía, Xosé Manuel Golpe. En este debate han intervenido Xurxo López (Enova Enerxía), Montse Valcárcel (catedrática de hidrología y diputada del BNG), Manuel Soto (Adega) y Manuel Casal (Fruga).