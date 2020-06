El BNG remarca la necesidad de que el curso escolar se reanude con las "máximas garantías" sanitarias

VIGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha remarcado la necesidad de que se garantice que el inicio del curso escolar se realizará en septiembre con las "máximas garantías (sanitarias)" y ha denunciado que Feijóo asegurase que "no tiene recursos para contratar a más profesores" tras haber planteado destinar fondos educativos a "otros fines".

Así se ha pronunciado en el acto de presentación de la candidatura de la formación por la provincia de Pontevedra para las elecciones al Parlamento de Galicia de 2020, celebrado en Vigo este viernes, cuando ha reprobado que Feijóo abogase por emplear la parte reservada para educación del fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno repartirá entre las comunidades para afrontar las consecuencias de la pandemia a otros ámbitos.

"Por mañana pide desviar fondos educativos a otros fines, sin decir a cuáles, y por la tarde dice que no tiene recursos para contratar a más profesores para el próximo curso", ha lamentado. En este sentido, la portavoz nacional de la formación frentista ha afirmado que el presidente de la Xunta "no puede decir que no hay dinero (para educación) después de once años de recortes en el sistema universitario".

Ante esta situación, Pontón ha señalado que resulta precisa una inversión en educación adicional para que pueda iniciarse el curso con "todas las garantías (sanitarias)" para los docentes y el alumnado en un escenario posterior a la propagación de la COVID-19.

Adicionalmente, la líder del BNG ha tachado al presidente del Ejecutivo gallego de "irresponsable" por situarse "con los brazos cruzados" en lugar de "conseguir que Galicia reciba un trato justo en (el reparto de) los fondos del Estado y de los fondos de Europa (para la reconstrucción)". En esta línea, ha insistido en la necesidad de que Galicia cuente con un gobierno autonómico que reclame un "reparto justo" de los mismos.

De este modo, ha asegurado que un Ejecutivo gallego liderado por la formación frentista "no permitirá que se discrimine a Galicia ni en los fondos del Estado ni los de la UE", sobre los que ha afirmado que resultan "imprescindibles" para actuaciones destinadas a paliar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Además, la portavoz nacional del BNG ha lamentado que Galicia "esté instalada en la improvisación y la irresponsabilidad" en el proceso de 'desescalada' debido a su gobierno autonómico.