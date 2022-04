Bronca en la Cámara al acusar el BNG al PP de "blanquear a la ultraderecha" con una "agenda machista y xenófoba"

El presidente popular del Parlamento retira las palabras de Bará por "ofender la dignidad" de su grupo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Luís Bará ha acusado al PP de que "su alternativa es gobernar y blanquear a la ultraderecha", lo que "ya lo están haciendo en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía", a través de "una agenda antigallega, machista, xenófoba".

Estas palabras han provocado una bronca en el Pleno del Parlamento, con quejas airadas por parte de la bancada popular, al tiempo que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha emplazado a Bará a retirar las palabras de "machista" y "xenófoba". Ante la negativa del diputado nacionalista a enmendarse, el dirigente del PPdeG ha quitado esas menciones del diario de sesiones y le ha hecho una llamada al orden.

En su toma de la palabra, Santalices ha justificado esta decisión en que "hay algunas palabras que ofenden la dignidad de un grupo". "Yo milito, para bien o para mal, en ese grupo y me siento ofendido (...) soy el presidente, pero soy del Grupo Parlamentario Popular, que son los que me votaron", defiende.

Este debate ha tenido lugar con motivo de una propuesta del Bloque que emplazaba a la Xunta a establecer la gratuidad de las autovías de titularidad autonómica, AG-55 y AG-57, de manera temporal mientras persista el actual contexto de subida de precios. Los populares han tumbado con sus votos la propuesta.

Así, Bará ha señala que, "en la política, a veces hay que escoger entre lo malo y lo peor: ustedes son lo peor para Galicia y para las clases trabajadoras", ha dicho a los populares. Remarca que el PP pasó a la oposición en España porque tuvo "una condena de corrupción". "Iban a vender la sede de Madrid, ahora el nuevo equipo supongo que ya va a seguir en Génova 13, ya está contento allí", ha arremetido.

"NO PUEDE SILENCIAR" LAS CRÍTICAS AL PP

Posteriormente, la diputada Alexandra Fernández ha censurado la postura del presidente del Parlamento gallego, al que ha avisado que "no puede silenciar" las críticas al PP, que "no solo está comprando la agenda de la extrema derecha, sino que se está negando la posibilidad de que se denuncie la violencia machista", porque "cuando el presidente (Feijóo) niega la violencia vicaria está negando la violencia machista". "No lo vamos a aceptar", deja claro.

"No somos ni machistas ni xenófobos", ha afirmado Teresa Egerique (PPdeG). A Alexandra Fernández le ha recordado su paso por las mareas, mientras dice que "el número uno de su partido", en alusión a Pablo Iglesias, dijo que "la azotaría hasta que sangrase" (en referencia a unos mensajes filtrados sobre Mariló Montero).

En esta proposición no de ley, el Bloque defendía una propuesta para realizar un plan con el que establecer la vivienda pública a desarrollar en los polígonos de Navia, en Vigo. La iniciativa también ha sido vetada por los populares, según Egerique porque es un "canto de sirena" que "no va a solventar los problemas de vivienda de los gallegos".

La diputada del BNG Alexandra Fernández ha denunciado que Alberto Núñez Feijóo "echó el freno" a la creación de vivienda pública en Galicia, con cifras "vergonzosas" como solo dos viviendas de este tipo en 2018. Acusa al presidente de la Xunta de que "imita tal cual el modelo de Thatcher" de atacar a la vivienda pública.

Por su parte, Noelia Otero (PSdeG) ha denunciado que, a fecha de 4 de abril, había un total de 16.388 personas inscritas en el registro único de demandantes de vivienda, de los que casi 6.000 están en la ciudad de Vigo. Una situación que la diputada socialista achaca al "colapso" por la "ausencia absoluta de políticas públicas en materia de vivienda" por parte de la Xunta de Galicia.