Bronca en el pleno tras afirmar Pontón que el PP quiere "imponer" el plan de trabajo de la comisión de contratos

Los populares lo niegan y Rueda acusa al BNG de "usar la sanidad" para poner el foco en una comisión que "se está desvaneciendo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pazo do Hórreo ha vivido un final agitado de la sesión de control al presidente gallego, Alfonso Rueda, a quien la líder del BNG, Ana Pontón, ha exigido que "rectifique" tras afirmar que el PP quiere "imponer" el plan de trabajo de la comisión parlamentaria activada para investigar contratos de la Xunta en la pandemia y con firmas como Eulen, en la que es directiva la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La comisión, que nació impulsada por los nacionalistas, también pone el foco en el modelo de financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro, analizado con detalle en un informe del Consello de Contas. También en relación al mismo le ha exigido Pontón "rectificar" a Rueda, aunque la líder del Bloque ha cargado las tintas sobre todo en relación al planteamiento del plan de trabajo y la intención, que atribuye al PP, de querer "imponer" su postura.

Rueda ha negado este extremo y ha ironizado con que al BNG no le "importa" la sanidad y solo la "utiliza" como excusa para "volver a dar vida a una comisión de investigación que se va desvaneciendo". "Eso es lo que necesita", antes de incidir en que el plan de trabajo de la comisión está en vías de "negociación".

Ante la afirmación de Pontón, que aseguró que el PPdeG había trasladado a su grupo que su intención era "no negociar" el plan de trabajo de este órgano (la oposición solicita, entre otras, la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo), ha pedido la palabra al término del debate, visiblemente molesto, el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos Couñago.

"O miente o le mienten a la señora Pontón. Espero que sea la segunda", ha advertido Pazos, quien ha advertido que él mismo se dirigió al interlocutor elegido por el BNG para instar a los nacionalistas a "aclarar sus planteamientos" con el fin de "llegar a un acuerdo".

"Se me dijo que se quería retrasar el debate sobre el plan de trabajo. Porque esto es algo que tienen que saber los gallegos, que en público el Bloque pide celeridad, pero después lo quieren retrasar. Mucho me temo que ustedes no tienen ningún interés en esa comisión porque hace mucho tiempo que tienen escritas las conclusiones", ha lamentado el portavoz popular.

"Dejen de mentir", ha apelado el popular, a las puertas de que, este jueves, se reúna la Mesa que, entre otras cuestiones, analizará la documentación de las propuestas de los planes de trabajo y fijará fecha para cerrar el plan de trabajo definitivo.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han apuntado que sobre la mesa estaría que el día elegido sea este mismo viernes. Además, los populares tienen la mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo, por lo que su postura será determinante para el listado definitivo de comparecencias.

SANTALICES RECHAZÓ LA PETICIÓN DE PONTÓN

La intervención de Pazos ha provocado la encendida protesta de las filas del BNG --especialmente en el caso de Luís Bará y Olalla Rodil-- y Pontón ha reclamado intervenir. Para ello, ha reivindicado que se aplicase el artículo 76.1 del reglamento de la Cámara y se le diese la palabra por alusiones.

Su petición ha sido rechazada por el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, muy en el foco en las últimas semanas tras un notorio rifirrafe protagonizado en el pleno anterior con la secretaria general de su partido, el PPdeG, Paula Prado.

El presidente de la Cámara ha subrayado que el artículo que esgrimía el BNG deja permitir la intervención o no "a juicio de la Presidencia" y, si bien ha remarcado que, en el caso de Pazos, la "alusión" había sido "obvia", ha añadido que en el caso de los nacionalistas no consideraba que fuese así y que había decidido dar por zanjado "el debate".

En medio de las protestas nacionalistas, Santalices ha recibido las quejas de su compañera en la Mesa del Parlamento, la vicepresidenta segunda de la Cámara, Montse Prado, a quien el jefe del Legislativo le ha pedido "un poco de institucionalidad".

Minutos después de concluir el debate, el BNG ha hecho llegar a los medios una convocatoria urgente del viceportavoz, Luís Bará, relativa a abordar "las falsas manifestaciones del PP sobre la comisión de investigación y la negativa de los populares a negociar el plan de trabajo".