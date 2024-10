Bronca entre Santalices y la número dos del PPdeG tras llamar Lara Méndez "dictador que dictaba" a Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia de este miércoles terminó con una acalorada bronca de varios minutos entre el presidente de la Cámara, el 'popular' Miguel Ángel Santalices, y la número dos del PPdeG, Paula Prado, tras llamar la diputada socialista Lara Méndez "dictador que dictaba" al expresidente autonómico Alberto Núñez Feijóo.

Todo comenzó en una de las últimas preguntas orales que realizó la parlamentaria Celia Vázquez (PP) al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, sobre una posible prueba de acceso a la universidad común para toda España.

Al respecto, en su intervención, ella lamentó que pese a los esfuerzos de la Xunta por conseguir un examen común en todo el Estado, el PSOE y el BNG siempre votaron en contra "atendiendo al dictado de lo que dice el dictador".

Ante esta afirmación, la diputada socialista Paloma Castro solicitó que se retirase este término por ir contra el "decoro o la dignidad" del grupo parlamentario socialista, por llamar "dictador" a Pedro Sánchez.

Sin embargo, en ese momento, el presidente del Parlamento consideró que lo que Vázquez quiso decir es "dictador de dictar", no de persona autoritaria. "Si entendiese otra palabra, por su puesto que la retiraba al momento. Aquí no se puede mencionar esa palabra refiriéndose a ningún grupo", explicó Santalices, aludiendo que el reglamento de la Cámara recoge que en estos casos todo dependerá de la interpretación del presidente y así lo interpretó él. "No se llamó dictador en el sentido que usted dice a nadie. No lo consentiríamos. Para mí está claro", sentenció hablando con Paloma Castro.

Tras esto, en la última pregunta oral relacionada con el Museo de la Romanización de Lugo, la socialista Lara Méndez aseguró que se reunió "con el dictador que dictaba en aquel momento, el señor Núñez Feijóo".

Por ello, la 'popular' Paula Prado pidió la palabra aludiendo también al reglamento, al entender que se atentó contra el "decoro" de su grupo. En ese instante, Santalices dijo que esto ya estaba explicado con anterioridad y que las palabras de Méndez se las tomaba como una "rabieta". Eso sí, dejó claro que antes Celia Vázquez no hizo mención explícita a ninguna persona en concreto, pero Lara Méndez sí nombró a Feijóo.

Así, dio palabra a la parlamentaria para que retirase y explicase qué quiso decir. Ella indicó que, pese a que la 'popular' no nombrase a Sánchez, "todos saben" que iba por él y dijo que solo lo retiraría sus palabras si también lo hacía Celia Vázquez. Por todo ello, Santalices retiró él mismo esta palabra, lo que supuso una llamada al orden para Lara Méndez.

BRONCA CON PAULA PRADO

No obstante, la cosa no quedó así, ya que Paula Prado acusó a Santalices de "no cumplir el reglamento", ya que ella solicitó la palabra y no se le fue dada. Incluso llegó a preguntarse si no la dejaba a hablar por ser diputada del PP, ya que a la socialista sí la dejó hablar. "Eso no se lo cree ni el apuntador", dijo Santalices en tono irónico (él también es 'popular').

Paula Prado también le dijo al presidente de la Cámara que si tiene dudas sobre el reglamento, las consulte con los servicios del Parlamento. Tras varios minutos de bronca, finalmente Santalices dio por "zanjado" el asunto y terminó el pleno.