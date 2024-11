Buscan na contorna do río Umia a un veciño de Meis (Pontevedra) desaparecido desde o pasado mércores

PONTEVEDRA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo con distintos efectivos da Garda Civil busca na contorna do río Umia a un home de 48 anos de idade e veciño de Meis, en Pontevedra, que falta do seu domicilio desde o mércores da pasada semana.

Segundo informaron fontes do instituto armado, o dispositivo púxose en marcha após a denuncia presentada pola familia na xornada do luns, na que informaron de que o home falta do seu domicilio desde o mércores da pasada semana.

No operativo participan efectivos do Seprona, así como varias patrullas de seguridade cidadá e un helicóptero.