Caamaño reivindica la reforma de Atención Primaria ante los Colegios de Médicos, "contentos" con la propuesta

1125280.1.260.149.20261014140310 Reunión entre responsables de la Consellería de Sanidade y del Consello Galego de Colexios Médicos de Galicia para abordar la reforma de atención primaria - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado la reforma de Atención Primaria ante los Colexios Oficiais de Médicos de Galicia, que han reconocido estar "contentos" con la propuesta y con el diálogo mantenido con el departamento sanitario.

El responsable autonómico de sanidad y representantes de los colegios médicos se han reunido este miércoles para conocer más detalladamente el Plan de reforma da atención primaria e comunitaria 2026-2030.

En declaraciones a los medios antes de la reunión, el conselleiro ha destacado que el plan permitirá potenciar el trabajo clínico de los médicos con la creación de 165 nuevas plazas, con el límite de agendas y con la reducción de la burocracia.

El plan, dotado con un presupuesto de 320 millones de euros, busca impulsar "una transformación de calado" para salvaguardar la capacidad resolutiva de la medicina de familia. "Se trata de que haya más tiempo para los pacientes y menos para los papeles", ha incidido Caamaño.

Respecto a la nueva organización de agendas, el conselleiro ha insistido en el nuevo modelo organizativo que se comenzó a probar ya la semana pasada en los centros de salud de Cambre y, en Ferrol, en el Fontenla Maristany.

En total serán 14 los centros de salud que testen el nuevo modelo de gestión de agendas, con un límite de 30 actos para medicina de familia y de 25 para pediatría, "con criterios claros para ordenar y hacer trazable la sobredemanda".

"BUEN FEEDBACK" DE LOS PRIMEROS PILOTOS

Además, esta misma semana, tal y como ha adelantado Caamaño, la nueva organización se probará también en los centros de salud de Poio, Allariz y, en Lugo, en el de Fingoi.

"Estamos teniendo un buen feedback de los primeros pilotos y vamos a esperar porque los pilotos están para eso, para ver cómo funcionan las cosas, monitorizarlas y corregirlas. Una vez que tengamos la película completa, intentaremos extender todo el modelo al resto de áreas sanitarias", ha explicado.

A esto hay que sumar la Unidade técnica de apoi á atención primaria, creada ya en verano para incidir en este "alivio" de la carga burocrática. En ella, 50 profesionales ayudan con las labores administrativas no clínicas a los centros de salud más sobrecargados.

Asimismo, el conselleiro ha referido también la previsión de modificar el decreto que regula las retribuciones de los profesionales para reforzar los aspectos de la nómina que reconocen los puestos de trabajo "más exigentes". Se potenciará un sistema que tenga en cuenta factores como la complejidad de las personas atendidas y las condiciones de aislamiento o soledad en el ejercicio de la profesión.

Por último, en cuanto a infraestructuras, ha señalado que está previsto invertir 220 millones de euros en la renovación de los centros de salud, 7,4 millones para equipamiento y 50 millones en la incorporación de equipamiento y tecnología avanzada.

El conselleiro de Sanidade ha agradecido las aportaciones realizadas por los Colegios Médicos que, junto a sociedades científicas y sindicatos, participaron en el diseño del plan.

LOS COLEGIOS DE MÉDICOS, "CONTENTOS" CON LA PROPUESTA

Precisamente la presidenta del Consello Galego de Colexios Médicos, Pilar Garzón, ha señalado la necesidad de "darle peso" a la atención primaria como "soporte" del sistema sanitario.

"Todos estábamos de acuerdo en que había que realizar una reforma para potenciarla. Nos ha parecido muy importante todo este tiempo en que hemos estado haciendo reuniones, precisamente para buscar un acuerdo entre los profesionales, que son los que sostienen esta actuación primaria, para poder hacer esas modificaciones de acuerdo a las necesidades", ha explicado.

"Estamos muy contentos con el plan, con los cambios, con las modificaciones. Seguro que a lo largo del desarrollo hay cosas que podemos modificar pero uno de los objetivos es mantener ese diálogo para pulir todas esas modificaciones que sean convenientes", ha remarcado.