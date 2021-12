G. Caballero apela a que Formoso sea "capaz de integrar sensibilidades" en el PSdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, espera que el nuevo secretario general del partido, Valentín González Formoso, sea "capaz de integrar sensibilidades", puesto que la división "no sería positiva".

En rueda de prensa, Caballero ha asegurado sentirse "cómodo" y además ha reivindicado que es "muy resistente y resiliente", tras perder el liderazgo de la formación, pero seguir al frente del grupo de los socialistas gallegos en el Parlamento de Galicia.

El grupo, según ha reiterado a preguntas de los periodistas, "sigue trabajando día a día con total normalidad" y "dedicación", mientras "el partido tiene sus propios canales de trabajo y también trabaja con normalidad". "El PSdeG es un instrumento al servicio de los gallegos", ha resuelto.

Así, ha defendido que "cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo" y a él le corresponde "defender las propuestas" del PSOE gallego en la Cámara. "Me dedico a trabajar por los gallegos. Lo hago allí donde tengo responsabilidades", ha insistido.

En cuanto al partido, ha deseado que sea lo "más fuerte, más progresista, y capaz de integrar más sensibilidades", con el objetivo de "ser alternativa real a las políticas de la derecha". Él, ha ahondado, va "a remar siempre en esa dirección".

"Quiero un partido fuerte, con sensibilidades representadas. Ese es el proceso en que estamos y la idea es que en unos meses haya renovado todas las estructuras de poder orgánico", ha comentado Gonzalo Caballero.

"RESPETAR LA DEMOCRACIA INTERNA"

En este sentido, ha abogado por fomentar la participación y por respetar la "democracia interna", para que el PSdeG sea "casa común de la izquierda".

Con el ánimo de seguir en la "línea de crecimiento" que atribuye a su etapa, ha asegurado que trabajará "con lealtad" para que la nueva dirección "pueda seguir con esa línea de crecimiento".

La nueva dirección, según ha añadido, "tiene que tener la capacidad de gestionar un nuevo tiempo en que la militancia esté cómoda", todo esto, "para salir más fuertes, no salir debilitados y que no se genere una división que no sería positiva".