Caballero cree que el Parlamento gallego vulnera la Constitución al "obligar" a diputaciones a presentar sus cuentas

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha denunciado este viernes que el Parlamento de Galicia "vulnera la Constitución" al seguir una ley que "obliga" a los presidentes de las diputaciones a comparecer para presentar sus cuentas.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el regidor olívico, quien ha salido en defensa de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que se ha negado a comparecer para presentar los presupuestos de la institución provincial ante la Cámara gallega.

Abel Caballero ha proclamado, "como presidente de la FEMP", que las entidades locales y diputaciones tienen "una autonomía que les otorga la Constitución, en el título octavo, artículo 137", y ha advertido de que el Parlamento "vulnera" dicha autonomía, recogida en la Carta Magna.

El alcalde de Vigo, quien ha señalado que "el gobierno de Feijóo nos tiene acostumbrados" a vulnerar la Constitución, ha reivindicado la autonomía de las diputaciones, que solo deben rendir cuentas, ha aseverado, "delante de sus plenos".

Por su parte, la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, ha eludido hacer valoraciones, tras hacerse pública su negativa a comparecer en el Parlamento. No obstante, a través de su perfil en la red social Twitter, ha emitido un mensaje: "Son los y las valientes quienes cambian el mundo. Siempre tiene que haber una pionera o pionero diciendo NO a las imposiciones. El poder es del pueblo, no de quien lo gestiona. YA ESTÁ BIEN!!!!".