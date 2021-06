Caballero pide la comparecencia del conselleiro de Cultura para explicar "qué falló" en la candidatura de Ribeira Sacra

El PSdeG advierte que "desde hace seis semanas" la Xunta tiene a su disposición 14.500 ordenadores para escolares que no ha cedido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reclamado la comparecencia ante el Parlamento de Galicia del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, para explicar "qué falló" en la elaboración de la candidatura de la Ribeira Sacar para ser declarada Patrimonio de la Humanidad y que fue retirada tras un informe negativo sobre la propuesta del Incomos, órgano asesor de la Unesco.

Así lo ha indicado el responsable socialista en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes en la Cámara gallega, donde Caballero también ha demandado al departamento de Educación, englobado en la cartera que dirige Román Rodríguez, que facilite la entrega de los 14.500 ordenadores que, según el líder del PSdeG, el Gobierno central entregó "hace seis semanas" a la Xunta para mejorar la conectividad del alumnado gallego a las nuevas tecnologías.

"Esos ordenadores deben estar en las manos de las familias y los alumnos para que no sufran la exclusión tecnológica", ha incidido Caballero, que ha instado a la Administración autonómica a ser "eficiente" con esta partida de equipos informáticos cofinaciado entre el Gobierno central a través de 'Red.es' y la propia Xunta.

Gonzalo Caballero también ha vuelto a reclamar al Ejecutivo gallego que "ponga en manos de los autónomos y las pymes de Galicia" los 234 millones de euros transferidos a la comunidad autónoma desde el Estado para la concesión de ayudas directas orientadas a paliar los efectos de la pandemia.

"No puede seguir pasando el tiempo sin que pongan ese dinero en los bolsillos de quien tan mal lo está pasando en esta crisis. Cada día que pasa sin que se transfiera ese dinero es un día en el que se retrasa la reactivación y la supervivencia del tejido productivo del país", ha aseverado el secretario xeral de los socialistas gallegos.

En definitiva, Caballero cree que "Galicia no puede estar a la espera de una Xunta que no ejerce" y que "guarda" partidas y acciones que proceden de programas de la Administración central. "No puede ser que la Xunta tarde tanto en dar respuesta a los problemas del tejido productivo, de la sanidad o de la educación", ha apostillado.

RIBEIRA SACRA

Además, Caballero reclama a Román Rodríguez que acuda al Pazo do Hórreo a explicar las razones que están detrás de la retirada de la candidatura de la Ribeira Sacra a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco.

Para el socialista, el responsable de Cultura debe explicar esta decisión, acordada entre la Xunta y el Estado la pasada semana tras el informe desfavorable del Icomos, que puso en cuestión determinados puntos de la propuesta, como el impacto de los embalses en la zona o la sacralización del territorio después de la desamortización.

Caballero ha tachado de "fracaso colectivo" el paso atrás de la candidatura tras "años de un presidente gallego (Alberto Núñez Feijóo) anunciando que la Ribeira Sacra iba a ser Patrimonio de la Humanidad".

Por tanto, cree que la Xunta debe arrojar luza ante este "jarro de agua fría" y aclarar qué aspectos "fallaron" para tenerlos en cuenta a la hora de la reconfiguración de la candidatura de Ribeira Sacra o de otras, como el Parque das Illas Atlánticas.