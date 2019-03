Las calles de Galicia se desbordan para exigir igualdad en un nuevo 8 de marzo "histórico"

Publicado 08/03/2019 23:29:01 CET

Decenas de miles de personas participan en multitudinarias marchas y concentraciones convocadas por toda la geografía gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las calles de la inmensa mayoría de las localidades gallegas se han inundado de decenas de miles de personas que han exigido igualdad en un 8 de marzo, Día de la Mujer, que ha superado el poder de convocatoria del pasado año, en el que se celebró la primera huelga feminista.

Las concentraciones y marchas se han repetido por ciudades y localidades de mediano y pequeño tamaño de toda Galicia a lo largo de la tarde noche de este viernes. A Coruña, Santiago y Vigo han acogido las más multitudinarias con decenas de miles de personas que han clamado por los derechos de la mujer y el fin de la desigualdad de género y la violencia machista.

En la capital gallega, la cabeza de la manifestación ha llegado a la Praza do Obradoiro cuando todavía había personas congregadas en el punto de inicio, la Praza 8 de Marzo. Los organizadores han tenido incluso que diversificar a los asistentes por las calles del Ensanche compostelano ante la masiva afluencia de manifestantes.

Con cánticos como 'Aquí e agora, revolta feminista' o 'Non se negocian os nosos dereitos', a lo largo de la marcha se han visto centenares de pancartas con mensajes como 'El patriarcado me da patri-arcadas', 'No soy un perro, no me silbes', 'Somos las voces de las que no pueden' o 'Mismo trabajo, mismo salario'.

Como ocurrió el pasado año, la Praza do Obradoiro, punto final de la manifestación en Santiago, ha vuelto a llenarse de miles de personas, más de 35.000 según los cálculos de la Policía Local. A pesar de que al filo de las 21,00 horas ya había un gran número de asistentes en la céntrica plaza santiaguesa, la lectura del manifiesto no ha comenzado hasta casi una hora y media después debido a que seguía entrando gente en el Obradoiro.

Desde el balcón del Pazo de Raxoi, sede del ayuntamiento compostelano, las organizadoras han exigido el "fin del patriarcado" y la "dignificación" del trabajo de las mujeres, quienes "sustentan el sistema" con sus "bajos salarios" y asumiendo los cuidados familiares.

También ha habido menciones para las trabajadoras del rural, las del mar y las empleadas del hogar "que sufren un régimen especial que supone la legitimación de la esclavitud en el siglo XXI". Asimismo, han reclamado un "giro" en la concepción del sistema educativo para acabar con "la perpetuación de los roles de género" y de un "modelo androcéntrico, egocentrista y competitivo".

"El trato no es neutro, o es bueno o es malo. Y si es malo, es maltrato y, por lo tanto, violencia", han clamado las lectoras del manifiesto que han puesto el foco en que las mujeres padecen una "deuda histórica que no será recuperable".

A CORUÑA Y VIGO

En la ciudad herculina, la marcha ha sido secundada por más de 70.000 personas según las organizadoras y 40.000 según las cifras de la Policía Local. La movilización, encabezada por el lema 'Galegas en loita. Libres e combativas', ha partido desde el Obelisco en dirección hacia la plaza de As Cigarreiras.

'Yo elijo como visto', 'Diferente aspecto, mismo valor,' 'Disculpen las molestias pero nos están matando' o 'Por nosotras, por nuestras hijas' han sido algunas de las pancartas que se han exhibido en una manifestación que ya antes de su inicio congregaba a miles de personas en la zona de los Cantones. De hecho, una hora después de que partiera la cabecera de la manifestación aún seguía la cola de la misma en los Cantones.

También las calles de Vigo han lucido abarrotadas desde las 20,00 horas de este viernes 8 de marzo. La Policía Local cifra en más de 100.000 personas la asistencia a la manifestación, que inundó las principales vías de la ciudad olívica.

Lugo, Ourense, Ferrol, Pontevedra y villas medias y pequeñas también han acogida multitudinarias protestas que, bajo un ambiente festivo, han reclamado cambios en todos los ámbitos de la sociedad para poner fin a la desigualdad de las mujeres.

En Ferrol las cifras oficiales sitúan la asistencia en unas 20.000 personas que ha cubierto la distancia que separa las plazas de Amada García y de Amboage, en un recorrido que ha llevado a los manifestantes por varias calle del barrio de A Magdalena.

Durante la manifestación se han coreado diversos lemas y ya en la plaza de Amboage, que se ha quedado pequeña para poder acoger a todos los participantes, se ha dado lectura al manifiesto en donde se ha reclamado igualdad entre hombre y mujeres.