Calvo preside la reunión semanal del Consello al ir Rueda a la directiva del PP en Madrid: "Este es un gobierno coral"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha presidido este lunes la reunión semanal del Gobierno gallego al ausentarse el presidente, Alfonso Rueda, quien ha asistido a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid.

"Este es un gobierno coral en el que se trabaja en equipo", ha asegurado Calvo, al ser preguntado al respecto de la no presencia de Rueda, quien no obstante "supervisó o examinó cada uno de los asuntos".

En este contexto, el conselleiro de Presidencia ha insistido en que "la Xunta no para" y "trabaja con normalidad" pese a la ausencia del presidente. "Y, lógicamente, pues me toca a mí hacer esta rueda de prensa, como ya me tocó en otras ocasiones", ha sentenciado.

Alfonso Rueda, también presidente del PP de Galicia, ha acudido este lunes junto con la secretaria general, Paula Prado, a la Junta Directiva del partido a nivel nacional que ha abordado la crisis migratoria.