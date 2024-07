Calvo ve "normal" el rechazo del PP a la reforma migratoria, pero espera que pueda enmendarla en las Cortes

El conselleiro agradece que el Gobierno corrigiese la "confusión inicial" en esta crisis y subraya que Galicia es "tierra solidaria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ve "normal" el rechazo del PP a la proposición de ley presentada por el PSOE y Sumar en el Congreso para reformar la normativa sobre extranjería, pero espera que su patido pueda introducir enmiendas "a lo largo de toda la tramitación" en las Cortes Generales.

Así ha respondido Calvo al ser preguntado este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego --su presidente, Alfonso Rueda, se ha ausentado para acudir a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid-- sobre si el 'no' de los populares a la toma en consideración de la reforma legislativa no podría retrasar la aportación de soluciones a la actual crisis migratoria en Canarias.

El conselleiro de Presidencia ha alegado que el PP "mostró su predisposición" a apoyar este texto, cuyo primer examen en las Cortes será este martes, "pero lógicamente no a cualquier precio". Y es que, según Calvo, el Gobierno central "no aceptó ninguna" de las propuestas de los populares.

Por tanto, ve "normal" que la postura de su partido sea "de rechazo", aunque confía en que "a lo largo de la tramitación parlamentaria" de la ley, en el Congreso y en el Senado, se pueda introducir enmiendas y "mejorarla".

"Lógicamente también queremos tener nuestra aportación a ese texto y no que te entreguen un texto ya cerrado que no se corresponde con nada a lo que aspirabas", ha dicho Calvo, para insistir en que el PP "no va a cambiar" su postura sobre la cuestión migratoria.

Precisamente, este lunes la agenda política ha estado marcada por este asunto: se ha celebrado una conferencia sectorial en la que, por parte de la Xunta, ha participado por videoconferencia la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; y el PP ha celebrado una Junta Directiva Nacional en Madrid a la que ha acudido Rueda.

Diego Calvo ha insistido en que la postura de la Xunta es la de "siempre": "Nosotros (Galicia) somos una tierra solidaria que hará lo necesario dentro de nuestras competencias para que las personas migrantes tengan una atención digna".

Dicho esto, el conselleiro ha criticado que "en los primeros momentos faltó comunicación y faltó diálogo" con esta crisis, aunque ha agradecido que se corrigiese esta "confusión inicial" que, confía, "perdure en el tiempo".