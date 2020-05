La campaña durará 15 días, pero Feijóo ordena al PP bajar actividad y deposita la responsabilidad en cada partido

El líder del PP augura una crisis "dolorosísima" y dice que los gallegos tendrán que elegir quién es el mejor "preparado" para gestionarla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "lo perceptivo y lo legal" es que la campaña electoral dure 15 días pero ha avanzado que trasladará a su partido que "disminuya la actividad" así como el número de personas que asisten a los actos.

"Hoy escuché a determinados grupos que consideran que yo quiero reducir la campaña, ni quiero ni no quiero, eso es responsabilidad de cada partido", ha señalado Feijóo, que ha incidido en que son los propios partidos los que deciden si "si la reducen o no" y no "el presidente de uno de los partidos".

"No soy quien para decidir cuanto deberá o no durar cada campaña", ha manifestado el líder de los populares gallegos en la rueda de prensa en la que ha anunciado la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Galicia para el próximo 12 de julio.

En una intervención en la que ha considerado que "por parte de algunos partidos" ya ha empezado "una larga precampaña electoral", ha asegurado que su formación "priorizará la gestión de la pandemia" y "seguir gobernando Galicia hasta el último día" a pesar de que la campaña se estipula legalmente en los 15 días.

Además, sobre la celebración de mítines, ha considerado que se deberán cumplir taxativamente todas las limitaciones de número máximo de asistentes a mítines tanto en espacios en el exterior como interiores. "Todos los partidos vamos a cumplir la normativa que rija en el momento de la precampaña y al inicio de la campaña", ha apuntado en una comparecencia en la que, preguntado al respecto, también se ha posicionado a favor de celebrar debates entre los candidatos en la TVG. "Entiendo que esa costumbre debe mantenerse", ha indicado.

"PLANTEAMIENTO TITÁNICO"

En su comparecencia para anunciar la fecha de la cita con las urnas, el máximo mandatario autonómico ha señalado que la Cámara gallega tendrá por delante un "planteamiento titánico" como será el "buscar al gobierno adecuado para que encuentre las propuestas más eficaces para que Galicia sufra con menos intensidad la pandemia económica y social que todo parece indicar que se va a vivir a finales de este año, ya muchas familias en estos momentos, y también en el próximo ejercicio".

En este contexto, ha sostenido que lo gallegos podrán "tomar nota" y "decidir libremente a quién quieren votar y a qué partido o partidos creen que debe gobernar Galicia" y "cuál de los candidatos que se presenta creen que está mejor preparado para gobernar Galicia en un momento de extraordinaria dificultad".

"Ya gobernamos Galicia en la crisis del año 2009, 2020 y 2011, y puedo asegurar que la crisis que ya está petando en las puertas y que vamos a sufrir en 2020 va a ser dolorosísima", ha augurado Feijóo, que ha asegurado que, por lo tanto, "los gallegos tendrán que elegir cual es la persona que creen que es la mejor preparada y la que puede tener más experiencia para gestionar una Galicia compleja".

LISTAS DEL PP Y ACUERDOS CON CIUDADANOS

Por otra parte, preguntado sobre si su formación repetirá las listas electorales y en relación a un posible acuerdo con ciudadanos, ha puesto en valor la actitud mantenida por la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, durante la pandemia. "Fue impecable desde el punto de vista de razonamientos y actitud política", ha indicado.

Con todo, ha subrayado que, si bien la última palabra sobre las listas le corresponde al comité electoral del PPdeG, considera que "las listas electorales de abril tienen todo el vigor y toda la vigencia para julio".