Cargos del PPdeG felicitan a Tellado, a quien Feijóo elevó en su día en Galicia como su "Iniesta" para el partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP gallego han celebrado en redes sociales la designación de Miguel Tellado como portavoz de los populares en el Congreso. El propio líder autonómico y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha replicado el agradecimiento del ferrolano a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, también ha aplaudido el nombramiento.

"Cuando inicié mi andadura como secretaria general dije que no era fácil sustituir a alguien como Miguel Tellado. Un gran profesional, un amigo, que conocía Galicia como nadie y ahora pasa a ser la voz, junto a Feijóo, de la gran mayoría de españoles. ¡Adelante, Miguel!", recoge la secretaria general del PP gallego en su perfil de 'X'.

Y es que Prado se convirtió en la número dos en el organigrama del PP gallego tras la marcha de Tellado, quien acompañó a Feijóo en su salto en la política nacional propiciada por una crisis interna de calado que se llevó por delante el liderazgo de Pablo Casado en 2022.

Antes, Tellado había ascendido en el partido en Galicia, con especial intensidad en el congreso celebrado en mayo de 2016, cuando Feijóo sorprendió y se aferró a la metáfora futbolística para explicar quién relevaba a Alfonso Rueda como número dos orgánico: Miguel Tellado (Ferrol, 1974), hasta entonces portavoz, sería "el Iniesta" del PP gallego en un año electoral clave.

"Ya sé que me dirán ustedes que no es Cristiano Ronaldo. Sé perfectamente que algunos opinarán que no es Messi. Pero yo que no soy del Barça, y tengo que reconocer que el Barça fue el equipo que mejor jugó al fútbol en esta Liga; si tuviéramos que elegir, la persona que voy a nombrar sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial. Y para mí Iniesta, en este momento, en el Partido Popular de Galicia, es Miguel Tellado", proclamó entonces Feijóo.

Y su fichaje de "Iniesta" funcionó al PPdeG, que revalidó la mayoría absoluta ya con Tellado como número dos hasta en dos ocasiones más. Ahora pasará a ocupar un puesto clave en el Congreso, con un perfil que se identifica por propios y rivales con el de 'poli malo'.

Su dialéctica dura se evidenció recientemente cuando el hasta ahora vicesecretario de Organización del PP afirmó en rueda de prensa que el jefe del Ejecutivo en funciones debería "irse de este país en un maletero" por permitir "la humillación" a España que supone la Ley de Amnistía y sus pactos con los independentistas.