Casi 100 sanciones por incumplimientos de medidas sanitarias en Vigo, la mitad por saltarse el cierre perimetral

VIGO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo formuló en las 24 horas que van desde la madrugada del sábado a primera hora de este domingo un total de 99 denuncias por incumplimientos de las medidas sanitarias orientadas a reducir la expansión de la pandemia.

En concreto, según detalla el Ayuntamiento de Vigo, los agentes del cuerpo municipal de policía desplegaron más de 20 controles en distintos puntos de la ciudad.

La mitad de las propuestas de sanción, un total de 48, corresponden a vulneraciones del cierre perimetral decretado para Vigo y que también está vigente para unos 60 municipios gallegos.

Asimismo, también han sido formuladas otras diez denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, nueve por no llevar mascarilla, ocho por reuniones en las que no se respetaba la distancia de seguridad, ocho por incumplir el toque de queda hasta las 22,00 horas y siete por encuentros en domicilios de personas no convivientes.

Además, la Policía Local detectó una infracción por incumplir la normativa de terrazas y propuso para sanción a otra persona que cometió una "falta de respeto a la autoridad con ocasión de una intervención relacionada con el covid".

Por último, en la noche del sábado un varón fue detenido tras ser descubierto circulando sin justificación a la 23,30 horas (fuera del horario permitido) y saltarse varios semáforos en rojo en las calles Jenaro de la Fuente y Travesía de Vigo.