Casi 150 emigrantes en América Latina vuelven a Galicia décadas después: "Hacía 40 años que no veía a mi hermana"

Actualizado 21/06/2018 11:48:19 CET

El aeropuerto de Lavacolla recibe este jueves a 54 gallegos afincados en Argentina y otros 24 residentes en Uruguay

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 149 emigrantes gallegos vuelven a Galicia este verano después de pasar casi toda su vida en diferentes países de Latinoamérica. Esto será posible gracias al programa de la Xunta 'Reencontros na Casa', que busca promover el contacto de estas personas con sus familias y lugares de origen.

Sobre las 8,30 horas de este jueves, 54 gallegos afincados en Argentina y otros 24 residentes en Uruguay han aterrizado en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, donde sus parientes los han recibido "con muchos nervios", según han confesado Sara y Belia, dos hermanas de Vila de Cruces (Pontevedra) que esperaban con un ramo de flores a una tercera, Dolores.

Y es que, tal y como lo han explicado, llevaban "40 años sin verse, desde niñas". "Mantuvimos el contacto por carta y ahora por teléfono", han asegurado, al tiempo que han apuntado que, si bien "se pueden ver" con las nuevas tecnologías, "no es lo mismo" que tenerla aquí.

Tras el reencuentro, Dolores ha dicho estar "muy feliz, muy contenta y muy agradecida a la Xunta por este programa tan bueno". "Viajamos espectacularmente, nos atendieron de diez... no tengo palabras, solo agradecimientos", ha declarado entre lágrimas.

'Reencontros na Casa' es un proyecto de la Secretaría Xeral de Emigración dirigido a gallegos mayores de 65 años y con pocos recursos económicos que se marcharon a América Latina hace varias décadas. La media de edad de todos los beneficiarios supera los 77 años.

"NO CONOCÍA A NADIE PERO FUI SOLO"

El más mayor es Camilo, un gallego de 93 años que se marchó en 1950 a Argentina. "Tuve una vida medio rara, me fui de acá, no conocía a nadie pero fui solo. Hice el servicio militar en Mérida y me fui", ha relatado.

El nonagenario, a quien el viaje se le ha hecho "muy engorroso" por el trasbordo en Madrid, ha recordado que ya vino "varias veces" a Galicia. Así, permanecerá en la Comunidad durante mes y medio "para ver a la familia por última vez", tal y como ha comentado.

Otro de los beneficiarios, Antonio Vitorino, ha contado "muy contento" que llevaba, hasta ahora, 61 años y medio sin venir a la Comunidad. "Me fui de Salvaterra (Pontevedra) a los 12 años y medio solo en un barco. Me recibieron en Argentina, allá estaba solo con una foto de mi padre, que se había ido cuatro años atrás", ha relatado.

Y es que, según ha proseguido Antonio Vitorino, los emigrantes han hecho "quedar bien" a los gallegos "en toda América": "Porque fuimos trabajadores día y noche, y nuestros padres ya ni hablar".

Regina y Fernando, dos hermanos de Sada (A Coruña) que hacía ocho años que no visitaban Galicia, han contado cómo sus padres los llevaron "a hacer vida" en Argentina con apenas cinco años de edad.

Esta vez permanecerán un mes más en la Comunidad "si la familia les aguanta", tal y como ha bromeado Fernando, quien también ha confesado que le encantaría "disfrutar de los parientes" y "comer algo típico de aquí".

"AGRADECER" A LOS EMIGRANTES

A la recepción en Lavacolla también han acudido el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien ha expresado que "un año más es muy satisfactorio para Galicia recibir a su gente en el exterior".

"Que algunos, 60 años después, puedan volver a su tierra es una de las grandes políticas sociales que la sociedad gallega puede ofrecer", ha valorado para, a renglón seguido, expresar que es una forma de "agradecer" a los emigrantes que "transmitiesen a sus hijos y nietos esa pertenencia a Galicia".

De este modo, según sus cifras, estos gallegos de segunda generación son ya el 70 por ciento de los habitantes de la Comunidad en el exterior, "todo un potencial" según palabras del secretario xeral, ya que ese "sentimiento" hacia el lugar de origen "significa que pueden volver para ayudar a recuperar el reto demográfico y adaptar la sociedad gallega al siglo XXI".

Durante el medio día llegarán desde Venezuela al aeropuerto de Alvedro (A Coruña) otros 57 participantes de 'Reencontros na Casa', mientras que también aterrizarán, aunque en grupos menos numerosos, otros beneficiarios de esta iniciativa que vienen de Cuba o Brasil.