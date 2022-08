Los casos activos de covid-19 en Galicia caen hasta 3.131 y los hospitalizados se sitúan por debajo de 350

Sanidade notifica dos nuevos fallecidos con covid-19 el pasado lunes 1 de agosto

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Los casos activos de covid-19 y los ingresos de personas contagiadas con el virus continúan en descenso en Galicia, según el último parte de la Consellería de Sanidade. En concreto, los datos recogidos por el Sergas hasta las 18,00 horas de la pasada jornada reflejan que en la Comunidad hay 3.131 infecciones activas (165 menos que el día anterior).

En cuanto al resto de indicadores de la pandemia, los hospitalizados con coronavirus siguen también a la baja y se sitúan en 347 (-30) --331 en unidades de hospitalización convencional (-31) y 16 en unidades de cuidados intensivos (UCI), donde se computa un paciente más que en el parte anterior publicado por Sanidade.

Además, el departamento autonómico notifica este miércoles dos fallecimientos correspondientes con el lunes 1 de agosto: una mujer de 95 años, en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; y un hombre de 91, en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza. Ambos tenían patologías previas.

El número de personas que han fallecido con covid-19 en la comunidad se sitúa con los últimos datos en 3.837.

CASOS ACTIVOS

En lo que respecta a los casos activos, el descenso de personas con infección activa se refleja en casi todas las áreas. Así, en 24 horas, en el área coruñesa el número de casos activos ha bajado hasta los 674 --30 menos--; la de Santiago ha bajado hasta los 506 (-12) y la de Lugo a 356.

Descienden también en el área de Vigo, hasta los 456 (-54); en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 511 (-17); y en la de Ferrol. Por su parte, el área de Pontevedra-O Salnés, computa un caso más que en el parte anterior, con un total de 328.

NUEVOS POSITIVOS

En cuanto a los contagios, el cómputo oficial del Sergas es de 670.762 casos desde el inicio de la pandemia. El último parte refleja 281 nuevos casos: 65 en el área de A Coruña, 24 en la de Ferrol, 20 en la lucense, otros 45 en la de Ourense, 42 en la de Pontevedra-O Salnés, 52 en el área de Santiago y O Barbanza, y 31 en la de Vigo. También se hacen constar otros dos casos sin área asignada.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Por su parte, los hospitalizados con covid en Galicia han bajado en las últimas horas a 347, un total de 30 menos que en la jornada anterior. De todos ellos, 311 están ingresados en planta (-31) y 16 en UCI, uno más.

Por áreas, en la de A Coruña hay 81 hospitalizados con covid, 3 de ellos en la UCI; en la de Ferrol se registran 23 ingresos y un paciente en críticos; mientras que en Lugo los ingresos son 35, con dos pacientes en críticos; y en Ourense el número de hospitalizados se sitúa en 59, 3 de ellos en la UCI.

En el área pontevedresa, el número de hospitalizados es de 50, dos de ellos en la UCI; y en el área de Santiago también se sitúa el total de ingresos en 50, con otros dos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Finalmente, hay 49 hospitalizados con covid en el área de Vigo, con 3 pacientes en UCI.

CURADOS Y VACUNAS

Finalmente, desde el inicio de la crisis sanitaria se han curado del coronavirus 663.901 personas.

Sanidade también informa de que el número de vacunas contra la covid-19 administradas es ya en Galicia de 6.714.253.