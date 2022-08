Bajan hasta 3.553 los casos activos de covid-19 en Galicia, con menos hospitalizados también en planta y UCI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los casos activos de covid-19 contabilizados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) vuelven a bajar en la última actualización realizada por las autoridades sanitarias, tras marcar un pequeño repunte el pasado viernes. Así, las infecciones activas se sitúan en 3.553, un total de 925 menos que en el parte del sábado.

En cuanto al resto de indicadores de la pandemia, los hospitalizados con coronavirus siguen a la baja y se sitúan en 396 --377 en unidades de hospitalización convencional y 19 en unidades de cuidados intensivos (UCI)--.

Este lunes, la Consellería de Sanidade no ha notificado nuevos fallecimientos de personas contagiadas con covid-19 --las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en Galicia son 3.820-- y los nuevos casos abiertos que se comunican han sido 108.

En lo que respecta a los casos activos, de acuerdo con los datos del Sergas de la mañana de este lunes en relación con los notificados el sábado (el domingo no se actualiza el parte), el descenso de personas con la infección activa se refleja en todas las áreas.

Así, la de A Coruña-Cee pasa de 942 casos activos el sábado a 753 --189 menos--; la de Santiago reduce los casos hasta los 556 (-178) y la de Lugo hasta los 416 (-99).

Descienden también en el área de Vigo, hasta los 553 (-164); en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 565 (-134); en la de Ferrol, a 356 (-87); y en la de Pontevedra-O Salnés, a 335 (-71).

NUEVOS POSITIVOS

En cuanto a los contagios, el cómputo oficial del Sergas es de 670.263 casos desde el inicio de la pandemia. El último parte refleja 108 nuevos casos: 19 en el área de A Coruña, 11 en la de Ferrol, 14 en la lucense, otros 14 en la de Ourense, nueve en la de Pontevedra-O Salnés, 27 en el área de Santiago y O Barbanza, y 14 en la de Vigo.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Por su parte, los hospitalizados con covid en Galicia han bajado en las últimas horas a 396, que son 29 menos de los notificados el sábado. De todos ellos, 377 son ingresados en planta (-26) y 19 (-3) están en unidades de cuidados intensivos.

El descenso se registra todas las áreas salvo en las de Lugo y Ourense, que se mantienen sin cambios desde el sábado. Así, en el área lucense hay 43 personas hospitalizadas con covid, tres de ellas en la UCI (uno más que el sábado); mientras que en Ourense siguen 67 personas diagnosticadas con coronavirus, uno de ellos en la UCI.

En cuanto al resto de áreas, en la de Ferrol bajan a 26 los hospitalizados (-19) y sigue sin críticos; y en la de Pontevedra descienden a 63 (-8) los ingresados, dos de ellos en cuidados intensivos (sin cambios).

En el área de A Coruña hay un descenso de seis hospitalizados hasta los 86, con tres en críticos (-1); en Vigo los hospitalizados son 54 (-7), de los que cinco están en la UCI (-1); y en la de Santiago, 57 (-7), de los que cinco están en la UCI (-2).

Finalmente, desde el inicio de la crisis sanitaria se han curado del coronavirus 662.996 personas.