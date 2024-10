El CCG defiende el rigor de su informe sobre Altri en el que "no toma posición política": "No hay que desacreditarlo"

La presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, comparece en el Parlamento

Rosario Álvarez se queja de una plantilla "mínima", con aspectos que no pueden cubrir por "escasez" de presupuesto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, ha defendido el rigor científico del informe de esta institución sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), de forma que advierte de que "no hay que desacreditarlo". "No tomamos posición política", asegura.

Un reciente informe elaborado por el Consello da Cultura Galega afirma que la planta de fibras textiles prevista por la empresa portuguesa Altri en Palas "produciría una fractura en el territorio" e "implicaría la destrucción completa o alteración irreversible" de una zona propuesta para entrar en la Red Natura.

Sobre este informe, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afeó que hay textos que "son más una opinión que un estudio científico", al tiempo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró "sorprendido" de que el CCG priorice un informe sobre Altri, un documento que reconoció no haber leído, cuando se le preguntó por este a comienzos de septiembre.

En su comparecencia parlamentaria de este miércoles para hablar de los presupuestos del Consello da Cultura de 2025, Rosario Álvarez ha remarcado que este informe que "tanto dio que hablar" forma parte del mandato del organismo en materia de patrimonio cultural.

Así, recuerda que la función del CCG es "colaborar activamente con quien tiene que tomar decisiones" y esgrime tiene "capacidad de iniciativa" para elaborar trabajos. En este sentido, subraya que el informe sobre Altri cuenta con "diez capítulos elaborados por científicos".

"No tomamos una posición política, decimos esto es lo que hay", deja claro. Por ello, esos datos "se pueden discutir con otros informes", pero "no hay que desautorizarlos". Y es que "nadie pretende ser el único que tiene razón", sino que "hay que discutirlos y bajar a la arena".

"ESCASEZ" DE RECURSOS Y PERSONAL

En lo tocante a los presupuestos para 2025, el Consello da Cultura contrá con 3,3 millones, casi un 4% más que en 2024. "Por fin llegamos a una cantidad que alcanza la cifra que teníamos en 2008", ha expresado Álvarez. Se queja de que se tardase "casi dos décadas", además que apunta que son cifras similares cuantitativamente, pero no relativas, pues en 2025 la capacidad de gasto "no es la misma" que lo que se podía hacer en 2008 con ese dinero.

Eso sí, explica que el incremento de más de 120.000 euros se irá principalmente en que la plantilla se hace más "vieja" al actualizar trienios, de modo que no supondrá más personal.

De tal forma, Álvarez ha alertado de que la plantilla "es mínima" para una institución "de este tamaño", aunque hace hincapié en que "es excepcional", con "carencia" de recursos.

También se refiere a que hay una "red de voluntariado" de unas 200 personas que colaboran con el CCG por lo que "no reciben compensación", más allá de "su compromiso y dedicación", algo que "no pueden creer" instituciones similares de otros lugares cuando conocen que no se tiene en nómina a esas persona. Reflexiona acerca de todo el talento que "podría vivir" con apoyo presupuestario.

De hecho, avisa de que: "Hay aspectos de nuestro mandato que no podemos cubrir adecuadamanete como sería necesario". Pone de ejemplo que se encomiendan al CCG tareas de estrechar lazos a través de la lusofonía en la estrategia de acción exterior 2023-2027. "Exige una inversion que no estamos en condiciones de poder hacer", advierte.

Durante 2024, el CCG realiza cerca de un centenar de actividades, 18 publicaciones, 44 informes y puso en la red más de 200 fondos documentales de su trabajo.

De cara a 2025, las áreas en las que se centrará serán: turismo cultural, artesanía e industria, arquitectura y retos de la creación contemporánea. Paralelamente, hará una exposición sobre el papel de las mujeres en la emigración.

Planea un "foro participativo" acerca de la lengua gallega que pueda funcionar a nivel "complementario" de la colaboración que le pide la Consellería de Cultura en relación con el futuro del idioma, aunque dice desconocer por dónde pasará el plan de la Xunta sobre una "situación que es gravísima".

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN A LA XUNTA

Durante el debate, José Luis Ferro (PPdeG) ha sostenido que con ese informe sobre Altri "no hay ningún conflicto con el Gobierno gallego". "Acatamos y respetamos los técnicos que firman ese informe", asegura, por lo que espera que ocurra "lo mismo" cuando la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emita su informe en el que trabaja.

El diputado popular afirma que la Xunta es la administración que "más preserva, protege y cuida el patrimonio", a la vez que pone en valor el trabajo "inestimable" del "faro" del CCG.

Ferro resalta que el presupuesto del CCG crece cerca de un 4%, por encima del 2,6% de la media de los presupuestos gallegos. Llama a todos los grupos a unirse con el "objetivo común de fortalecimiento de cultura y lengua".

Por su parte, Mercedes Queixas (BNG) ha cargado contra el "ataque sin precedentes" de Xunta y PP "contra la autonomía orgánica y funcional de la institución". "El PP acaba de superarse a sí mismo saltando todos los límites del respeto institucional", reprocha.

Arremete contra el "ejercicio de deslealtad institucional" y "desligitimación" al trabajo científico de expertos, "puesto en duda y en cuestionamiento" por el Ejecutivo popular, con "todo un presidente del gobierno hablando mal del informe y reconociendo al mismo tiempo que no lo había leído". "No escribir al dictado del PP tiene este tipo de reacciones", lamenta.

También afea Queixas a la Xunta las "limitaciones de recursos humanos, económicos y materiales", suplido por entrega vocacional.

En esta línea, Paloma Castro (PSdeG) ha defendido la labor que tiene el CCG y la importancia de sus informes. Pone el foco acerca de que la estructura del CCG "lleva estancada" desde hace años, "sin poder afrontar líneas para su investigación" por falta de presupuesto.

A renglón seguido, la diputa socialista ha señalado los "pocos medios con los que cuenta" el Consello en un momento "esencial" por requerirse una "actuación urgente" en favor del idioma gallego. Castro aboga por la creación de una gran centro de la emigración gallega, el cual sirva como espacio archivar y analizar la documentación de la diáspora en el mundo.

Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha realizado una breve intervención para valorar el trabajo del CCG y ensalzar que también aborde la cultura desde una perspectiva científica y tecnológica.