CCOO reconoce la lucha por "la libertad y la democracia" de Josefina Piñón, Jaime Pereira y Almudena Grandes

El sindicato reivindica "el espíritu" de las luchas obreras de 1972, en el 50 aniversario de los asesinatos de Amador Rey y Daniel Niebla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reconocido la lucha por "la libertad y la democracia" de los sindicalistas Josefina Piñón y Jaime Pereira y de la escritora Almudena Grandes, en los 'Premios 10 de marzo'.

Cuando se cumplen 50 años de las luchas obreras de 1972, donde perdieron la vida abatidos a tiros por la policía franquista los trabajadores de la antigua Bazán en Ferrol, Amador Rey y Daniel Niebla, CCOO ha reconocido el trabajo del sindicalista y ex trabajador de Vulcano Jaime Pereira (Vigo, 1947) por su "constancia" en la lucha sindical y su "firmeza" e sus convicciones.

Jaime Pereira ha recordado con emoción cómo se vivió desde Vigo, en 1972, el asesinato de Amador y Daniel, y las posteriores manifestaciones por las calles de la ciudad olívica, que derivaron en una huelga general en septiembre de ese mismo año.

El sindicalista ha enviado un mensaje de presente y de futuro para los trabajadores "de hoy" en la defensa de los derechos laborales conquistados. "Nunca os van a regalar nada. Hay que conquistar los derechos y una vez conquistados, defenderlos", ha señalado.

A Josefina Piñón (Ferrol, 1938), una de las primeras ferrolanas en formar parte del Movemento Democrático de Mulleres, la confederación sindical la ha premiado por su "valentía" en tiempos "tan difíciles" y por ser "pionera" para tantas mujeres.

La galardonada ha mostrado su "emoción" por este reconocimiento que para ella es también un reconocimiento a "todas las mujeres invisibles" que, aunque no estuvieron en primera línea, fueron "tan necesarias" en la lucha por la "democracia" y por una "sociedad más justa".

Así, no ha dudado en lanzar un mensaje a los más jóvenes para decirles que tienen que "estar alerta" para no perder "los derechos ganados a pulso" y para "pelear por los que todavía no se han logrado".

A ALMUDENA GRANDES, IN MEMORIAM

Uno de los momentos más emotivos de estos 'Premios 10 de marzo' ha sido la entrega, a título póstumo, de este galardón a Almudena Grandes, que ha recogido su marido, el escritor y Director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

El poeta ha asegurado que Almudena Grandes estaría también "emocionada" y "encantada" por recibir este premio y compartirlo con personas como Josefina Piñón y Jaime Pereira porque los protagonistas de sus novelas hablan de "personas de la vida cotidiana" que se entregan "a luchar por la dignidad del ser humano".

Acto seguido, Luis García Montero ha leído un poema titulado 'La resistencia', que había escrito durante la enfermedad de su esposa y que ha emocionado a buena parte de los asistentes al acto.

Finalmente, ha clausurado el acto la secretaria general de CCOO en Galicia, Amelia Pérez, que ha reivindicado que "el espíritu de las luchas de 1972 sigue "presente".

En el acto celebrado este sábado en Santiago de Compostela, han estado presentes también numerosas autoridades, entre ellas, la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, y el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, así como el secretario general confederal del sindicato, Unai Sordo.