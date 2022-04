Celta, Lugo y Deportivo renovarán 30 porterías con redes recogidas de la costa a través de una iniciativa de Abanca

Brais Méndez, Eduard Campabadal y Álex Bergantiños elogian el proyecto 'Redes Vivas', que ya ha revalorizado casi 2.000 kilos de estos residuos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Celta de Vigo, el Club Deportivo Lugo y el Real Club Deportivo de La Coruña renovarán un total de 30 porterías con 15 redes donadas por Abanca tras un programa de voluntariado sostenible que consistió en la recogida de utensilios de pesca abandonados en espacios costeros.

El Centro Obra Social de Abanca, situado en la Praza de Cervantes de Santiago de Compostela, ha sido el escenario de este acto de entrega al que han asistido, en representación de sus equipos, los futbolistas Brais Méndez (Celta), Eduard Campabadal (Lugo) y Álex Bergantiños (Deportivo).

En el acto también han estado la directora de Marketing de la entidad financiera, Susana Ortiz; la responsable de Sostenibilidad, María García; y Ángeles Millet, representante de las 'redeiras' artesanas de Malpica que realizan, junto con sus compañeras de Corme, los trabajos para transformar los residuos en el material deportivo. Las tres han sido las encargadas de realizar la entrega a los jugadores.

Tras la reproducción de un 'spot' publicitario de la campaña, con el lema 'Redes Vivas. Do fondo do mar ao centro do campo', la directora de Marketing de Abanca ha explicado cómo nació este proyecto a finales de 2019.

Y es que en la entidad "hay muchas unidades vinculadas a la tierra y al mar" que están "muy preocupadas de lo que ocurre en el litoral" con residuos que "lo único que hacen es contaminar y dañar la flora y la fauna". Así, la intención fue "dar una segunda vida a esas redes fantasmas", para lo cual la entidad se puso en contacto con las federaciones de aquellas disciplinas deportivas que emplean redes.

"Y ese triángulo lo completaron las 'redeiras'", ha añadido Ortiz, quien les ha agradecido que "desde el minuto uno dijeron que sí" y tuvieron que recibir formación para aprender a confeccionar el material deportivo. De este modo, las redes recogidas se trasladaron a unas naves cercanas a Malpica y a Corme y allí mismo empezó un trabajo que, a pesar de que se tuvo que paralizar en 2020 como consecuencia de la pandemia, "se retomó ese verano".

"UN PROYECTO PRECIOSO"

Por parte de los futbolistas intervinientes en el acto tan solo ha habido elogios hacia la campaña. Para Brais Méndez, del Celta de Vigo, es un "proyecto precioso" que demuestr cómo el mar es un elemento "primordial" para Galicia. "Hay que poner todos nuestro granito de arena para hacer un planeta más limpio", ha añadido.

Igual que lo ha hecho Méndez, Eduard Campabadal, del Lugo, ha querido destacar el trabajo de las 'redeiras' y ha ensalzado esta "iniciativa brutal" de Abanca para "darle una segunda vida" a todos esos elementos contaminantes.

Mientras tanto, Álex Bergantiños, del Deportivo de La Coruña, ha subrayado el ejemplo que supone este proyecto para los pequeños, ya que "el deporte está muy vinculado a la salud, a la gente joven, y educativamente es importante que se visibilicen este tipo de iniciativas".

Asimismo, los tres futbolistas han aprovechado para explicar a los presentes algunas de las iniciativas sostenibles que promueven sus respectivos clubes, de los que Abanca es patrocinador. Desde comedores con recogida separada de residuos en el Celta, pasando por iluminación led y campañas solidarias de alimentos en el Lugo. Son, en definitiva, gestos que realizan los conjuntos "aprovechando la visibilidad que da el deporte", tal y como ha valorado Álex Bergantiños.

CASI 2.000 KILOS RECUPERADOS

Desde el inicio de 'Redes Vivas', se han revalorizado casi 2.000 kilos de redes destinadas a campos de fútbol, fútbol sala, balonmano, y kayak polo, según cifras que ha aportado la responsable de Marketing de Abanca, quien ha prometido que la intención de la entidad es "seguir". "Esto solo puede empezar y continuar", ha asentado.

En concreto, en el segundo semestre de 2021 se entregaron 21 juegos de redes --42 porterías-- a 21 equipos y en 2022 está previsto que se entreguen 33 nuevos juegos --66 porterías--. En este caso, se amplía el alcance del programa e irán destinadas tanto a clubes de deporte base como a otros equipos profesionales patrocinados por el banco. Cuando finalice el año, se habrán renovado 108 porterías de las que se beneficiarán más de 6.000 deportistas.

El cuidado del medio ambiente y apoyar la transición hacia un modelo económico más sostenible son dos de las líneas de acción recogidas en el Plan de Acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de Abanca, entre las que se enmarca el proyecto 'Redes Vivas'. Alcanzar la neutralidad en carbono en su actividad en 2024 y conseguir cero emisiones en 2050 son algunos de sus principales objetivos.