Centenares de delegados de la CIG se manifiestan en toda Galicia por la "precariedad" del empleo y la "pobreza laboral"

VIGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de delegados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) se han manifestado en la mañana de este miércoles por varias localidades gallegas para pedir a las administraciones que pongan fin a la "precariedad" del empleo y a la "pobreza laboral".

En concreto, el sindicato ha llevado a cabo concentraciones en las siete grandes ciudades gallegas, así como en Viveiro (Lugo) y en Vilagarcía (Pontevedra). En este último caso, como en Vigo, la protesta se realizó en forma de manifestación.

Precisamente a la ciudad olívica acudió el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que estuvo acompañado por cerca de unas 200 personas que se manifestaron desde el Ayuntamiento hasta la Delegación de la Xunta.

Precedidos por una pancarta que rezaba 'Stop Precariedade. Traballo digno. Por un marco galego de relacións laborais' (Fin de la precariedad. Trabajo digno. Por un marco gallego de relacionales laborales), los delegados de la CIG se han centrado en pedir una derogación de la reforma laboral para tratar de acabar con la "precariedad" del empleo en Galicia y en España.

'Queremos traballar e non emigrar' (queremos trabajar y no emigrar); 'Salarios dignos na nosa terra' (salarios dignos en nuestra tierra); 'Traballo precario, pensións ao carallo' (trabajo precario, pensiones al carajo); 'A precariedade expulsa a mocidade' (la precariedad expulsa a la juventud), o 'Hai que derogar as reformas laboráis' (hay que derogar las reformas laborales) fueron algunos de los cánticos que se han podido escuchar en la manifestación de Vigo, a la que ha acudido también el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

Ante los medios de comunicación, Carril ha explicado que este miércoles se han llevado a cabo por toda Galicia asambleas de la CIG para poner en común la situación actual de cara al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, todo ello también dentro de la campaña del sindicado contra la precariedad en el trabajo.

Para él, la última reforma laboral "extendió" la pobreza, con un incremento "exagerado" de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos, avanzando "enormemente" la precariedad.

"Hay que tener en cuenta que más del 50% de las familias están en la pobreza y que el 26,5% de las personas trabajadoras están en la pobreza o en riesgo de la pobreza y todo como consecuencia, como digo, de la reforma laboral que nace de mantener vigente la reforma laboral de 2012, aunque se le suma a la carestía de vida que vivimos en este momento", ha lamentado Carril.

Él ha criticado que el acceso de España a los fondos europeos suponga "recortes" en el sistema público de pensiones y también ha tenido palabras para el nuevo Gobierno de la Xunta.

"Desde un primer momento ya advertimos de la necesidad de tener la lucha y la movilización como respuesta para impedir que esta mayoría absoluta se convierta en una apisonadora de más políticas de imposición, antisociales, de recortes de servicios públicos, antigalegas y que no den solución a una dignificación de las condiciones de vida de los gallegos", ha añadido.

Preguntado sobre qué está ocurriendo para que en los últimos meses se hayan registrado tantos fallecimientos de trabajadores en Galicia, Carril ha dicho que esto es la demostración de que las políticas laborales "están fallando" a la hora de "crear derechos". Además, ha apuntado al "relajamiento" por parte del Ejecutivo gallego que causa "impunidad empresarial" a la hora de imponer condiciones de trabajo que acaban con "desgracias fatales".