La CEOE ve "extrapolable" parte del plan de control de bajas de Galicia y espera que sirva "como ejemplo para el resto"

Reunión de la patronal gallega con la presencia de la directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Rosa Santos - CEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Rosa Santos, ve "extrapolable" parte del plan de control de bajas impulsado por la Xunta de Galicia en acuerdo con la patronal gallega y UGT --no apoyados por los sindicatos CIG ni CC.OO.--. "Esperemos que dé resultado y que pueda servir como ejemplo para el resto", asevera.

"Hemos tenido oportunidad de ver el acuerdo que se ha firmado aquí en Galicia. La verdad que tiene un montón de medidas, algunas son extrapolables al resto de España y algunas no", ha explicado en declaraciones a los medios antes de participar en Santiago en un encuentro con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Así, señala que "uno de los principales problemas" en el que se quieren centrar es en las bajas por contingencias comunes, "todas las que no son derivadas del trabajo". Al respecto, apunta que 1.700.000 personas no van a trabajar diariamente en España en 2025, de cuales "1,5 millones son bajas por contingencias comunes". "Entonces, hay un problema de recursos sanitarios, hay un problema de coordinación y, en alguna ocasión", sostiene, "hay un problema de fraude".

"Aunque efectivamente en el acuerdo gallego se aborda con mucho acierto una parte relacionada con la empresa, de prevención de riesgos laborales, en la IT (incapacidad temporal) por contingencias comunes interviene un elemento muy importante y es que los médicos de atención primaria de cada comunidad autónoma dan las bajas porque la competencia está transferida y, sin embargo, quien paga estas bajas es el Ministerio de Seguridad Social y las empresas".

"Entonces, la realidad en cada comunidad autónoma es distinta en función de los recursos, de la coordinación y de una serie de elementos muy importantes que en este acuerdo se abordan con muchísimo acierto", explica santos.

Asegura que la "prioridad" de la patronal es "la recuperación de la salud de los trabajadores", pero "hay un 7% de los trabajadores de España que acumulan el 50% de los procesos", lo que se traduce en que "un 7% de los trabajadores acumulan más de 4 millones y medio de bajas", de las 9.200.000 que hubo en 2025.

De tal forma, valora que el acuerdo firmado en Galicia "tiene unos puntales muy importantes", por lo que se va "a ver qué posibilidad hay de extrapolar a otros territorios".

AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE LA SALUD MENTAL ENTRE JÓVENES

"Lo que queremos es que se recupere la salud en el menor tiempo posible porque, de lo contrario, estamos hablando ya de un problema de salud pública de gran envergadura", afirma la responsable de Empleo de la CEOE. "Somos el país del mundo con mayor número de incapacidades temporales por contingencias comunes. No parecemos el país más enfermo del mundo, ¿verdad?", agrega.

Rosa Santos indica que "hay alguna comunidad todavía que aún tiene cifras peores" que Galicia, pero resalta que las gallegas son cifras "que deben mejorarse".

En el análisis de las bajas, la responsable de Empleo de la CEOE remarca que las bajas de menos de cuatro días "han crecido un 300 y pico por ciento", las cuales son "generalmente por dolores de cabeza, diarreas, náuseas, ansiedad".

"También han crecido muchísimo las bajas de más de 365 días, incluso las de más de 720. Y es por razones distintas, es por falta de control o porque el INSS, en este caso es quien tiene a cargo el control de estas enfermedades largas, pues no tiene recursos y no está haciendo frente a ese control", subraya.

De tal forma, "la primera causa sigue siendo las enfermedades musculoesqueléticas o las dolencias musculoesqueléticas". "La segunda en este momento es la salud mental, que se ha incrementado un 95%". Aquí avisa que se "está invirtiendo la tendencia habitual" de una mayor incidencia entre mayores de 55 años. "Habitualmente las personas mayores de 55 años, por razones obvias de cronicidad, de enfermedades o de multicausalidad, por el paso del tiempo" tenían "más incidencia".

"Ahora hay mucha mayor incidencia en el colectivo de menores de 35 años, aunque las bajas son más largas en el colectivo mayor de 55 por razones evidentes, porque suelen ser enfermedades crónicas, multifactoriales; pero están incrementándose de manera muy preocupante el número de bajas en el colectivo de menores de 35 años, donde la primera la primera causa es la salud mental", afirma. Por ello, la CEOE llama a analizar esta cuestión.

GALICIA BUSCA REDUCIR LA DURACIÓN

Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha lamentado que la duración de las bajas en Galicia supone "el doble de la media nacional", por lo que apela a mejorar las cifras de bajas y sus tiempos.

Valora que el plan aprobado en Galicia, "pionero a nivel nacional", buscará "minorizar en la medida que se pueda" el coste de 2.000 millones de las bajas en las comunidad, el 3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Opina que el trabajador "tiene que ser consciente que supone un gasto importante" y se refiere al "agravio comparativo entre propios trabajadores en el puesto de trabajo". "Sabemos que hay muchas bajas que se pueden limitar en el tiempo", añade.

De hecho, Vieites asegura que hay compañías en Galicia en las que "faltan 1.120 o 1.130 trabajadores todos los días a trabajar en una misma empresa", que "no es una, hay varias de este tipo". "Si la inspección funciona un poquito, igual se reincorporan el 60%", ha dicho. "Igual hay que hacérselo ver del otro lado, no solo de las empresas", defiende.

Y llama la atención sobre el incremento de la incidencia de bajas entre los jóvenes, "fundamentalmente" por dolencias musculoesqueléticas y de salud mental. Hace un llamamiento a "hacer los deberes todos", tanto la administración en su control, con facultativos que "se quejan de que no tienen número suficientes", pasando por las empresa en las condiciones de trabajo, pero "también en la inspección médica, porque hay de todo, como en botica".