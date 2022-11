CESM-Galicia no firmará el preacuerdo de la mesa sectorial del Sergas sobre carrera profesional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) no firmará el preacuerdo alcanzado el pasado viernes en la Mesa Sectorial de Sanidade, entre el Sergas y los sindicatos CIG, CC OO, CSIF, SATSE y UGT, sobre la carrera profesional (CP) por considerarlo "inadmisible" y "muy lesivo" para los intereses de los facultativos excluidos en 2018 --tanto los que entonces eran eventuales como los que en este periodo han pasado a fijos--.

Así, expresan que se les "niegan los atrasos entre 2019 y 2022" y "no reconocen la igualdad entre los profesionales que accedieron a la carrera profesional en 2019 y los que van a acceder en 2023".

El sindnicato médico entiende que la aplicación de las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Tribunal Supremo (TS) "será mucho más beneficiosa y ecuánime para los afectados que el preacuerdo alcanzado", porque en ellas se reconoce que los profesionales excluidos debían incluirse en el acuerdo de 2018 promovido y suscrito por CESM para abrir la puerta al acceso a la Carrera Profesional de todos los facultativos.

CESM-Galicia denuncia, además, que la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas, Ana María Comesaña, "sometió a un chantaje a los sindicatos que negociaban la extensión de la carrera profesional" a los facultativos excluidos del acuerdo de 2018, al "amenazar con suspender este derecho retributivo si se exigía el cobro de los atrasos desde 2019 hasta 2022, ya que el acceso al primer grado comenzaría en enero de 2023".

El Sindicato Médico considera que "no es de recibo" que la responsable de Recursos Humanos "amenace con suspender" la carrera profesional si no se aceptan "las nefastas condiciones" para el acceso de los médicos excluidos. CEMS explica, asimismo, que entre 2006 y 2018 se mantuvo sin carrera profesional ordinaria al personal fijo, al "no poder acceder" a la extraordinaria, se ahorró en la carrera profesional extraordinaria y de los que iban pasando a fijos desde 2019, así como los 12.000 euros del personal que se iba jubilando.

"AHORRO" PARA USAR AHORA

"Con esta 'gestión' se ha producido un ahorro económico de tal magnitud que debe ser más que suficiente para que ahora los eventuales no tengan que renunciar al dinero que se les adeuda, y puedan acceder a la carrera profesional sin restricciones", ha señalado el sindnicato.

La central sindical advierte que "seguirá defendiendo los derechos y garantías de los facultativos" que tienen consolidada su carrera profesional y trabajará para "extender esos derechos a los facultativos eventuales", que "son el futuro" de la sanidad pública.

CESM Galicia también quiere recordare que en 2018 fue el "primer sindicato" en firmar un acuerdo con el Sergas para abrir el acceso a la carrera profesional, "una justa reivindicación que ahora pretenden atribuirse otras organizaciones a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo".