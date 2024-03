La CIG advierte de un incremento de los trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial y fijo discontinuo

Considera que la reforma laboral en vigor desde hace dos años "no está mejorando las condiciones de los trabajadores"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha presentado este lunes el 'Informe de Situación del Mercado Laboral en Galicia en 2023' en el que advierte de un aumento de un 4,1% de los trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial o fijo discontinuo respecto a 2021.

En rueda de prensa, el secretario confederal de Afiliación e Servizos de la CIG, Renato Núñez, ha expuesto que tras dos años de la entrada en vigor de la reforma laboral se puede constatar que "desaparecieron los trabajos temporales", pero llegaron "los fijos discontinuos, que vienen acompañados de los contratos a tiempo parcial".

Además, ha destacado que la mayoría de personas que tienen estos contratos son mujeres, por lo que "se profundiza en la brecha de género". "Mucha propaganda, pero no están mejorando las condiciones de los trabajadores", ha lamentado.

En este sentido, el informe indica que en 2023 el 70,1% de las mujeres tenían un contrato indefinido (sumando todos los tipos de jornada), frente al 81,8% de los hombres. Dos años antes, en 2021, esta diferencia era de 9,7 puntos.

Así, detalla que la tasa de temporalidad de las mujeres afiliadas a la seguridad social es del 29,9% y en el caso de los hombres se sitúa en el 18,2%.

BRECHA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Ante estos datos, la CIG considera que la última reforma laboral "profundiza en las fuertes brechas ya existentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral", al aumentar en mayor medida el número de hombres que de mujeres con contrato indefinido a tiempo completo. En esta línea, apunta que esto se refleja en los ingresos.

Renato Núñez, que ha reconocido que los datos "no son nada halagüeños", también ha destacado que el informa refleja "la precariedad" del mercado laboral, con trabajadoras "pobres" que, a pesar de tener empleo, "no pueden llegar a fin de mes porque su salario no lo permite o porque sus cargas y responsabilidades dificultan que con ese salario puedan hacer frente a sus necesidades".

Por su parte, la responsable del gabinete de Economía, Natividad López, ha explicado que para la realización de este informe han empleado datos de afiliación a la Seguridad Social porque "incluye a toda la población y es la fuente que ofrece datos por tipo de contrato y jornada", y también de la Agencia Tributaria, para obtener datos de los salarios.

En cuanto a la afiliación en Galicia, Natividad López ha expuesto que la afiliación media en Galicia ha aumentado un 2,9% frente al 5,1% de la media del Estado.

Asimismo, ha destacado que los contratos que más aumentan son los vinculados a jornadas parciales de indefinidos y los fijos discontinuos. Sumando ambos, ha afirmado, este tipo de contratos han pasado de un 19,8% en 2021 a un 23,9% en 2023.

INGRESOS

Esta brecha, ha destacado López, se plasma en los ingresos que, según ha apuntado, aumentaron de media un 5,8%, pero en este mismo periodo el IPC subió un 5,7%. Así, "en términos reales los ingresos por salarios solo aumentaron una décima en el último año".

En este contexto, ha hecho hincapié en que esa media "sube", pero "donde realmente se incrementan los ingresos es en los mayores ingresos, ahí aumentan un 20,6%", mientras que en el resto "en ningún caso llegan al 5%".

Tal y como se recoge en el informe, donde más ha aumentado porcentualmente el número de personas asalariadas ha sido entre las que perciben unos ingresos "superiores a 10 veces el SMI", siendo "un 13% más que en 2021". "De media, una persona del grupo de mayores ingresos percibe el equivalente a 100 personas del grupo de menores ingresos; en el año 2021 la equivalencia era 1 a 84", expone el estudio.

Por otra parte, el informe también analiza datos de población activa que, tal y como ha explicado Natividad López, concluyen un incremento del 0,9% gracias "fundamentalmente" a la llegada de personas inmigrantes. Con todo, ha mostrado su preocupación porque este incremento no frena el envejecimiento de la población gallega.

Por sectores, el estudio de la CIG señala que la mayoría del empleo se creó en el sector servicios, donde se encuentran el 72% de los empleados.