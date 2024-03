La CIG pide en el Día da Clase Obreira Galega "frenar el abuso" de la contratación a tiempo parcial y fija discontinua

El sindicato nacionalista convocó manifestaciones en todas las ciudades gallegas en una jornada de recuerdo a Amador Rey y Daniel Niebla

FERROL, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha pedido "frenar el abuso" de la contratación a tiempo parcial y fija discontinua, algo de lo que ha culpado a la última reforma laboral.

Así se ha manifestado en declaraciones este domingo en Ferrol ante el monumento al 10 de marzo, en el barrio de Recimil, en el marco de la celebración del 'Día da Clase Obreira Galega', en recuerdo a Amador Rey y Daniel Niebla, extrabajadores de la antigua Bazán que fallecieron el 10 de marzo de 1972 durante una manifestaciones de los operarios del naval tras ser alcanzados por agentes policiales.

Carril ha señalado que esta es "una jornada de reivindicación y de reafirmación en la necesidad de dar una alternativa, de dar una confrontación a la realidad actual de crisis".

Además, el secretario xeral de la CIG ha justificado esta movilización por "los bajos salarios y la precariedad laboral, así como para reclamar "una nueva legislación laboral que restituya derechos perdidos y que reconozca derechos nuevos ante las amenazas ante el cambio del tejido productivo de la economía",

Asimismo, ha demandado "la necesidad de cursar un plan gallego de industrialización, de creación de empleo digno, defensa de servicios públicos y que cree empleo digno", además de "un marco gallego de relaciones laborales, en el que se pueda "de forma directa, los trabajadores gallegos decidir las condiciones de trabajo" y con "competencias plenas para decidir nuestro futuro".

OTRAS MOVILIZACIONES

La movilización de la CIG se ha realizado en las siete ciudades gallegas, siendo la central la de Ferrol, bajo el lema 'Stop precariedad - trabajo digno, marco gallego de relaciones laborales'.

En la de Santiago de Compostela, los manifestantes se concentraron en la Praza Roxa a las 12,00, para, pocos minutos después, arrancar la marcha encabezados por una pancarta en defensa de un "marco gallego de relaciones laborales".

Los manifestantes, entre los que se encontraba la alcaldesa de la capital, Goretti Sanmartín, avanzaron hacia O Hórreo para luego entrar a la zona vieja por Porta Faxeira y terminar en la Praza do Toural.

En el recorrido, marcado por lluvias y claros, los asistentes gritaron consignas por la lucha obrera como: 'Sin trabajo no hay futuro', 'No falta dinero, sobran ladrones' o 'Si sube el IPC, los salarios también'. Asimismo, no faltaron pancartas en reclamo de igualdad de condiciones para hombres y mujeres: 'Stop precariedad. Trabajo digno e igualdad'.