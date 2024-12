Colectivos contra Altri se manifiestan este domingo en Santiago y esperan que sea "el último golpe sobre la mesa"

Bajo el lema 'A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non' la marcha partirá desde la Alameda compostelana hasta la Praza do Obradoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alameda de Santiago de Compostela acogerá desde el mediodía de este domingo el arranque de una manifestación convocada por la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) bajo el lema 'A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non', una cita que esperan que sea "el último golpe sobre la mesa".

La manifestación, convocada para clamar contra el complejo industrial que la multinacinoal portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo), salirá a las 12,00 horas de la Alameda compostelana hacia la Praza do Obradoiro.

Durante la presentación de la convocatoria, la presidenta de Ulloa Viva, Marta Gontá, cifró en 23.000 las alegaciones presentadas contra la macrocelulosa y aseguró que la intención de la Xunta parece ser "minimizarlas al máximo pidiendo justificaciones". Asimismo, acusó al proyecto de Altri de ser un "atentado socio-económico medioambiental".

Por su parte, el presidente de la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Garrido, acusó a la biofábrica portuguesa de "robar los recursos de los gallegos y dejar contaminación". Además, cargó contra el Gobierno gallego al afirmar que "defiende intereses ajenos a Galicia" y "no piensa en su futuro".

"EL ÚLTIMO GOLPE SOBRE LA MESA"

En este contexto, los colectivos contrarios a Altri recordaron en el encuentro de presentación que el consejero delegado de la multinacional, José Soares de Pina, había afirmado que "no hacen inversiones en tierras donde no los quieren".

De este modo, Gontá manifestó el deseo de las asociaciones contra Altri de que el propio Soares asista a la manifestación de este domingo en Santiago para ver que "ni lo quieren ni lo necesitan".

Con todo, otras asociaciones como el Sindicato Labrego Galego, Adega o Ecologistas en Acción han llamado a la participación tanto de particulares como de colectivos con sus "mismos ideales" para manifestarse este domingo contra Altri en la capital gallega y han reafirmado su deseo de que este sea "el último golpe sobre la mesa".

APOYO POLÍTICO

En concreto, representantes de diferentes fuerzas políticas ya han confirmado su participación en esta manifestación contra la implantación de la macrocelulosa en Palas de Rei. La viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el Secretario Xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López y el diputado de Sumar por A Coruña, Manuel Lago, entre otros.