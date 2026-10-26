La compraventa de viviendas sube un 2,4% en agosto en Galicia, un punto menos que la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Galicia subió en agosto un 2,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta 1.923 operaciones, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Este incremento es inferior al de la media nacional, ya que en el total de España la compraventa de viviendas retomó los ascensos al subir un 3,4% en agosto, con 49.319 operaciones.

Del total de viviendas vendidas en Galicia, 480 eran nuevas, un 6% menos, mientras que 1.443, usadas. Además, casi todas eran libres y solo 54, protegidas, aunque subieron un 14,9% estas últimas.

Por provincias, 874 fueron vendidas en A Coruña, un 3% más, mientras que 273 en Lugo, bajando un 6,8%. Otras 195 se comercializaron en Ourense (-2%) y 581 en Pontevedra, biendo un 8,2%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, siempre según el INE.

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron de manera menos pronunciada, un 3%, hasta las 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.