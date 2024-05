Condenado a dos años el hombre que agredió a su primo con un vaso de cristal en una discoteca en Touro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a dos años de prisión, por un delito de lesiones con medio peligroso, al joven que agredió a su primo con un vaso de cristal en la discoteca Dona Dana, en Touro.

Según el relato de hechos probados que consta en la sentencia emitida el lunes, 20 de mayo, ocurrió el 20 de marzo de 2022 sobre las 2.45 horas de la madrugada. El agresor, "sin razón aparente y con la intención de causar un menoscabo en su integridad corporal, le estampó un vaso de cristal en la mejilla izquierda".

El golpe le causó tres cortes en la cara que precisaron puntos de sutura y que le dejaron cicatrices valoradas como "perjuicio estético medio". De hecho, el condenado tendrá que pagarle 26.375 euros, más intereses, por responsabilidad civil, aunque antes del juicio ya le había ingresado la cantidad de 1.100 euros en concepto de "reparación de las lesiones causadas".

Durante el juicio, celebrado la semana pasada, el acusado reconoció su culpabilidad y se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión por lesiones con medio peligroso y con resultado de deformidad, pero finalmente, en sus conclusiones definitivas, rebajó la petición a dos años.

Precisamente, la deformidad o no fue una de las cuestiones discutidas durante el juicio --y así lo sostenía la acusación particular, que solicitaba una pena de cinco años--, pero finalmente los magistrados no consideran que las secuelas de la víctima alcancen la condición de deformidad.