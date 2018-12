El Congreso llama al cargo que desmintió que las normas de Adif no permitían el ERTMS en la curva de Angrois

Publicado 05/12/2018 20:25:12 CET

González Marín niega que hubiese "prisa" y Ferré ironiza con que "si no hubiera salido el tren de Ourense, no hubiera pasado nada"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga el accidente ferroviario del barrio compostelano de Angrois, ocurrido en 2013, ha fijado dos nuevas comparecencias para dentro de dos semanas, entre ellas la del director del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del CEDEX, Jorge Iglesias, quien desmontó la tesis de que las reglas de ingeniería de Adif, que él elaboró, obligaban a que el cambio de proyecto de la línea siniestrada implicase la retirada del sistema de supervisión continua de velocidad ERTMS de sus últimos kilómetros.

El director de este laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento escribió en noviembre al presidente de la comisión, Feliu-Joan Guillaumes, al entender que en la comisión se estaba "faltando a la verdad" al afirmar que las reglas de ingeniería de Adif impedían que el tramo de la curva de A Grandeira pudiese estar dotado del sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario (ERTMS).

Este martes, Adif respondió al cargo de Fomento que desmintió su postura sobre la curva de Angrois, donde se produjo el accidente del tren Alvia. En concreto, en una nota de prensa, rechazó sus afirmaciones y le acusó de no alertar en su día de los riesgos de la línea.

En Marea solicitó la comparecencia de Iglesias tras su escrito a Guillaumes y este miércoles la mesa de la comisión la ha aceptado. También ha dado el visto bueno a la petición de comparecencia registrada por el PSOE de la directora de Seguridad de Adif, María Esther Mateo, quien ocupa el cargo que ostentaba en el momento del accidente uno de los dos imputados en la causa judicial abierta por el siniestro, Andrés Cortabitarte. Ambos declararán en la comisión dentro de dos semanas y el resto del calendario no se verá modificado.

COMPARECENCIA DE DOS EXPRESIDENTES DE ADIF

La mesa se ha reunido esta tarde tras las comparecencias de dos expresidentes de Adif, en una jornada en la que también ha habido dos comparecencias de mañana ante la ausencia de sesión plenaria en la Cámara Baja.

El expresidente de Adif Antonio González Marín, que dirigía el organismo cuando se aprobó el cambio de proyecto, ha negado que este se realizase para adelantar los plazos de puesta en servicio de la línea y ha garantizado que la fecha de inauguración se cerró en julio de 2009, dos años y medio antes de la misma.

Según él, de hecho, el modificado por el que la curva accidentada se quedó sin el sistema ERTMS en vía no supuso "ahorro de tiempo ni ahorro de nada". De esta manera, lejos de darse un ahorro económico, ha asegurado que se produjo un sobrecoste de "casi un millón de euros" y que, además, el proyecto se alargó un mes más.

"La línea estaba programada con mucha antelación", ha insistido, y ha agregado que no hubo "improvisaciones ni prisas" para poner en funcionamiento la conexión ferroviaria entre Orense y Santiago. "Por encima de la seguridad no había nada", ha sentenciado, y ha explicado que la decisión se tomó en el seno de una comisión de la Secretaría General de Infraestructuras, con técnicos de la Dirección de Ferrocarriles, Renfe-Operadora y la propia Adif.

"LA COMPARECENCIA MÁS INDECENTE EN TRES AÑOS"

Por su parte, el también expresidente de Adif Gonzalo Jorge Ferré, que se incorporó en 2013 y vivió el accidente en el puesto, ha rehusado contestar a gran parte de las preguntas que se le han formulado al ser relativas al periodo anterior a su presidencia o al tener relación con la causa judicial abierta a raíz del accidente.

Aunque ha reconocido que dijo en una entrevista que de haber contado el tramo del accidente con ERTMS en vía y de haber estado el sistema activo en el tren, este se habría detenido, ha rechazado que esto implique afirmar que el accidente no se habría producido.

"Si no hubiera salido el tren de Ourense, no hubiera pasado nada. Esto es comparable con la afirmación que está diciendo. Si el tren no hubiera salido de Ourense, no se habría producido el accidente", le ha espetado Ferré a la portavoz de En Marea en la comisión, Alexandra Fernández, quien por su parte le ha pedido "tomarse en serio" el trabajo de la misma.

Ferré ha aseverado que Adif colaboró "absolutamente" con la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y del juez instructor y ha dicho que les enviaron "toneladas de información".

Sobre la participación de Cortabitarte en la investigación de la CIAF, se ha mostrado "casi seguro" de que se limitó a dar información sin intervenir en la elaboración del informe.

"Gonzalo Ferré Moltó. Presidente de Adif durante el accidente del Alvia de Galicia. Ha sido probablemente la comparecencia más indecente que he visto en casi tres años. Y las he visto muy indecentes", ha escrito en la red social Twitter el portavoz de ERC en la comisión, Gabriel Rufián.