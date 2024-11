Conmoción entre los placeros de Santiago y crespones negros en señal de pésame por la muerte violenta de un carnicero

Pesar e indignación en el comercio del casco histórico compostelano por el fallecimiento de Antonio Costa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Placeros de Santiago se han mostrado conmocionados y han protagonizado un reparto de crespones negros para colocar en sus negocios en señal de pésame tras la muerte violenta del dueño de la carnicería Chelo & Muñico.

Consultados por Europa Press, varios empresarios de la plaza denuncian además "falta de seguridad" en el mercado y apuntan que lo que se comenta es que los tres asaltantes del dueño de Chelo & Muñico "venían perjudicados". Además, hablan de Antonio Costa como una "persona maravillosa" y un hombre "muy trabajador".

Afectados por lo sucedido, la tónica general entre los responsables de negocios de la plaza consultados por Europa Press es que Costa era "muy buen compañero".

De igual modo, Compostela Monumental ha trasladado --a través de un comunicado de prensa-- el pesar y la indignación existente entre el comercio del casco histórico. La plaza funciona de forma autónoma pero "son compañeros" y "afecta como vecinos y como empresarios", resaltan fuentes de la asociación consultadas por Europa Press.

Poco antes de que comenzase el minuto de silencio convocado en el mercado ha habido un reparto de crespones negros para colocar en los distintos puestos en señal de pésame.

Los hechos ocurrieron en torno a las 4,30 horas de este martes y, en consecuencia, todos los consultados coinciden en que "nadie vio nada", ya que a esas horas todavía no hay casi actividad en el mercado.

DESCARTAN EL ATRACO

Desde la Carnicería Pilar González, una de sus responsables se ha mostrado conmocionada y ha remarcado que conocía al fallecido desde hacía "muchísimos años", tanto a él como a su familia, ya que Chelo & Muñico es un negocio familiar. "No me lo puedo creer" y qué "mala suerte", ha lamentado, sin palabras por la emoción.

Asegura que lo ocurrido "no tuvo nada que ver con la plaza". "Creímos que era un atraco, pero no. Creo que fueron tres chicos que venían un poquito perjudicados y se debieron de meter con él, no te puedo decir mucho", ha asegurado.

Otra mujer, en este caso de la quesería 'Máis que', ha incidido en "problemas" de seguridad, con incidentes en los últimos tiempos, para advertir de que lo que le pasó a Muñico "le puede pasar a otro mañana".

PIDEN "MÁS MEDIOS"

Según ha relatado, hace aproximadamente un mes, ella misma llegó al mercado en coche con su hija y había "gente conflictiva" en las inmediaciones. La plaza de abastos cuenta con guardias de seguridad, pero esta placera ha reclamado "más medios".

"Últimamente están robando locales. Últimamente pues hay gente extraña", comenta. "Tenemos 360 locales, ocho naves. Es el segundo sitio más visitado después de la Catedral. No es posible que tengamos uno o dos vigilantes porque somos muchísimos, pagamos un canon mensual", ha subrayado.

A su juicio, "debería estar más reforzada la vigilancia porque hoy fue Antonio, pero mañana puede ser cualquiera". En este sentido, ha apuntado a la Xunta, pues cree que "debería tomar medidas". "Porque si la cooperativa que lleva la plaza de abastos no pone su granito, pues tendría que ser la Xunta de Galicia", ha valorado. "Porque es muy fuerte lo que ha pasado. Es muy fuerte", ha remarcado.

"REPULSA"

En su nota, Compostela Monumental traslada su "más sentido pésame y respulsa" por lo acontecido, en nombre de todos los asociados y a "toda la gran familia de la Plaza de Abastos, familiares y amigos del empresario" Antonio Costa.

"Queremos mostrar nuestra solidaridad y cariño, en estos momentos tan duros para toda su familia y amigos", señala la junta directiva de la asociación.