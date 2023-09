La conselleira de Infraestruturas se reunirá con el secretario de Estado de Transportes el próximo 4 de octubre

Ethel Vázquez pedirá información sobre el Corredor Atlántico, la AP-9 o los trenes Avril

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se reunirá el próximo 4 de octubre con el secretario de Estado de Transportes para tratar de "avanzar y concretar" cuestiones "pendientes" del Gobierno de España con Galicia en materia de infraestructuras, como por ejemplo, el Plan Director del Corredor Atlántico, la transferencia de la AP-9, o la llegada de los trenes Avril.

Así lo ha confirmado este domingo la representante autonómica en una entrevista en la Radio Galega en la que ha señalado que espera que en este encuentro puedan alcanzar "algún avance" en este ámbito, ya que, en su opinión, "más Sánchez" ha significado hasta el momento "menos Galicia".

Además, la conselleira también ha afirmado que otro de los temas que estarán sobre la mesa y sobre los que pedirá información al secretario de Estado será la reconstrucción del viaducto de la A-6.

Más en concreto, sobre el Corredor Atlántico de Mercancías, Ethel Vázquez ha lamentado que "ocho meses después de contar con un comisionado", sigan sin tener conocimiento de la existencia de un Plan Director y sin que "escuchen" a la Xunta.

En esta línea, ha recordado que el Gobierno gallego, junto con Asturias y Castilla y León, identificó los "8.000 millones de euros necesarios" para el Noroeste, puesto que demandan "igualdad de oportunidades con el Corredor Mediterráneo" y cree que se deberían incluir puntos como la salida sur de Vigo, el puerto de la ciudad olívica o el Puerto de Ferrol.

TRENES AVRIL

En relación con los trenes Avril, Vázquez ha vuelto a lamentar un tema en el que "fallaron todas las fechas anunciadas por la ministra de Transportes". "Hablamos de retrasos sobre más retrasos. Parecen retrasos al cubo", ha ironizado.

La última fecha anunciada por la ministra, noviembre de 2023, según ha relatado la conselleira, fue "otro engaño más en campaña electoral", ya que "aún no ha comenzado la formación de los maquinistas y hay otro nuevo retraso".

"No tenemos información oficial a pesar de haberla solicitado a través de la Consellería y por el presidente de la Xunta. Pedir información al Ministerio de Transportes es como clamar en el desierto, porque no nos dan información y ya no digo si pedimos inversiones", ha censurado.

RENFE Y AUTOBUSES

Sobre las frecuencias y los retrasos en el transporte ferroviario en Galicia y el aumento de la demanda del servicio de autobús, Ethel Vázquez ha reprochado la "deficiente gestión" y la "falta de medidas" ante la demanda de trenes con el inicio del curso académico. "Vemos falta de plazas, de frecuencias, averías constantes, falta de personal...", ha enumerado.

Así, ha manifestado que esta problemática "viene de largo" y que se arrastra desde la pandemia, puesto que "no se han recuperado las frecuencias"

En este contexto, la titular de Mobilidade ha explicado que "ante la falta de plazas en tren y la falta de frecuencias", la Xunta ha constatado "un trasvase de usuarios de tren a usuarios de bus". Por este motivo, ha asegurado que el pasado 15 de septiembre, con la vuelta a las aulas, "las empresas concesionarias de autobús de la Xunta pusieron 200 autobuses más para intentar atender la demanda de usuarios".

"Pedimos al Gobierno de España lo mismo que pedimos a las concesionarias de autobuses: que refuercen los servicios, que se anticipen para atender a todos los usuarios", ha enfatizado la conselleira.

Precisamente, para abordar esta situación, la conselleira ha convocado este martes a las federaciones de transportes para hacer "un seguimiento continuo" y tener "una planificación y anticipación" para poder atender la demanda de usuarios de transporte público.