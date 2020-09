El conselleiro de Educación comparecerá en el Parlamento sobre el inicio del curso

BNG y PSdeG reclaman "más profesorado" y recursos, mientras el PP ve "razonablemente satisfactorio" la vuelta a las aulas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

BNG y PSdeG han criticado los "continuos bandazos" de la Xunta en la vuelta a las aulas, al tiempo que han reclamado "más profesorado" para reducir la ratio entre personal y alumnos y recursos para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

Por su parte, el PP, que ha avanzado una comparecencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para dar cuenta sobre el inicio del curso, lo ve "razonablemente satisfactorio" en infantil y primaria y confía en que así sea también en secundaria, bachillerato y FP.

En rueda de prensa este lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha interpretado que la Consellería de Educación "está demostrando su incapacidad para poder afrontar algo tan serio" por sus planes que contemplan la colocación de mamparas y la semipresencialidad, además del desdoble para garantizar que se cumpla el metro y medio de seguridad. Esto es, a su juicio, el "último ejemplo" de esos "bandazos".

En este sentido, Pontón ha censurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijese que "no podía haber 17 protocolos", uno por cada comunidad autónoma, "y ahora resulta que cada centro tiene que buscarse la vida".

En cualquier caso, la líder nacionalista ha preguntado cuál es "el plan B de la consellería en caso de que haya problemas y que haya que suspender la presencialidad". "Tampoco tiene plan B. Lo único que tienen es improvisación", ha concluido.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha incidido en que "ahora hablan de que hay que poner mamparas, pero lo que no quieren es poner más profesores para bajar la ratio". "Es necesario apostar por una contratación de personal docente para la enseñanza pública y concertada que permita iniciar el curso con más garantías", ha subrayado el líder socialista.

Sin embargo, opina que "a Feijóo no le gusta apostar por lo público y tener un compromiso de contratación como se está haciendo en otras comunidades".

Así, también en rueda de prensa, ha asegurado que Galicia está "a la cola de contratación de personal docente extraordinario" y ha agregado que "ahora el conselleiro habla de colocar mamparas porque no quiere contratar más docentes". "Hasta 2.000 se podrían contratar con los fondos del Gobierno de España para la comunidad", ha llamado la atención.

Para Caballero, "la consellería da lecciones de escapismo de su responsabilidad cuando ya no hay ninguna duda de que todas las competencias están en la Xunta". "Ahora la responsabilidad se la trasladan a los centros", ha afirmado. "Cuando el conselleiro dice que da libertad a los centros, está buscando una excusa para no contratar más y no hacerse responsable del caos que está implicando por su falta de medidas", ha profundizado.

"CAMBIOS SOBRE LO PACTADO"

Mientras, el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha calificado de "razonablemente satisfactorio" el inicio del curso escolar en educación infantil y primaria y se ha mostrado confiado en que así será también cuando se incorporen los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional a partir del 23 de septiembre.

A preguntas de los periodistas, ha destacado el hecho de que, según los datos aportados por la Consellería de Educación, "950 centros de Galicia abrieran sin incidencias", mientras que ha atribuido las existentes en "doce" a "obras y otras cuestiones".

"En líneas generales, la situación es relativamente razonable" ha dicho ante un escenario que ha calificado de "cambiante" por el contexto de la pandemia y los distintos protocolos para afrontarla.

Así, sobre los cambios en los protocolos, ha citado expresamente que "en el acuerdo con las comunidades y el ministerio hubo cambios sobre lo pactado", ha indicado en alusión a la distancia de seguridad o el uso de las mamparas.

"No es acusar a nadie, es reflejar un hecho real", ha remarcado Puy, para quien "todas estas cuestiones hicieron que los propios centros demandasen el aplazamiento para adaptarse mejor".

El portavoz parlamentario del PP, que ha atribuido el aplazamiento a una decisión "consensuada", ha avanzado que el conselleiro comparecerá en el Parlamento gallego para dar cuenta sobre el inicio del curso escolar.

Sin embargo, no ha concretado una fecha. Únicamente ha avanzado que habrá una comparecencia general, como la pedida por los demás conselleiros para explicar sus objetivos en este mandato, y otra especifica sobre el inicio del curso escolar. "Para que haya esa comparecencia tiene que producirse ese inicio de curso", ha sentenciado al ser preguntado a este respecto.