O Consello dá Cultura Galega deposita varias obras de Rosalía de Castro na nova biblioteca co seu nome en Brasil

A presidenta do Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez, no acto de nomeamento da Biblioteca Rosalía de Castro na sede do Instituto Cervantes en Curitiba (Brasil)

A presidenta do Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez, no acto de nomeamento da Biblioteca Rosalía de Castro na sede do Instituto Cervantes en Curitiba (Brasil) - CONSELLO DE CULTURA GALEGA

Tamén en Curitiba (Brasil) exporase ata o 20 de marzo unha exposición de revistas de galegos emigrados



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

A presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, asistiu ao acto de nomeamento da Biblioteca Rosalía de Castro, na sede do Instituto de Cervantes de Curitiba (Brasil) e entregou varias obras da autora para a colección, editadas polo propio Consello e a Fundación Rosalía de Castro.

No acto, que se celebrou este martes, Rosario Álvarez agradeceu a decisión de bautizar a biblioteca co nome da autora galega, posto que, "dicir Rosalía é dicir Galicia" e máis aínda no Brasil, co que Galicia está "unida polo mar" e "pola lingua galega e a lingua portuguesa, nacidas ambas as do mesmo touro medieval común".

Doutra banda, a sala de exposicións da sede cervantina de Curitiba exhibirá ata o próximo 20 de marzo a mostra 'Galicia imaxinada nas revistas da emigración', unha antoloxía de revistas e publicacións editadas pola comunidade de emigrantes galegos en América.

Este proxecto, desenvolvido polo CCG e a Xunta, foi exposto por primeira vez en Vigo en 2015 e, desde entón, percorreu varias cidades de Galicia, Brasil e Argentina co compromiso, segundo a presidenta do CCG na inauguración da exposición deste martes, de "romper a imaxe negativa e pesimista" que existe sobre o fenómeno migratorio.

SÍMBOLOS IDENTITARIOS DE GALICIA

A mostra conta con publicacións en papel como 'Céltiga', 'Suevia', 'Almanaque Gallego', 'Eco de Galicia' ou 'Terra Galega', revistas da emigración que influíron na configuración dos símbolos identitarios de Galicia.

"Os símbolos, como a bandeira ou o himno galego; as escolas de americanos, que introduciron a educación na Galicia rural e para as mulleres, ou a modernización tecnolóxica dos fogares constitúen algúns exemplos de como as novas vidas dos emigrados supuxeron un alento renovador", explicou Rosario Álvarez sobre esta exposición comisariada por Chus Martínez Domínguez.