Feijóo alerta del "coronavirus industrial" que se "extiende" y pide una solución ya para las electrointensivas

"Si esto no se arregla en periodo electoral, no se arreglará nunca", augura el presidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que el Gobierno central debe poner ya sobre la mesa "una solución para las empresas electrointensivas para frenar lo que, a su juicio, supone "un coronavirus industrial" que se "extiende" por Galicia.

A modo de ejemplo, tras aludir al caso de Alcoa en San Cibrao --Cervo (Lugo)-- e insistir en que "si el bipartito de Madrid" no "arregla en estas semanas de periodo electoral" la situación de las electrointensivas "no se hará nunca", ha indicado que la empresa Celsa Atlantic de A Laracha ha anunciado un ERTE "que pone a 150 familias en la calle".

"Esto va en serio, son familias y empleos en las comarcas. Algo que de momento el ministerio correspondiente y el Gobierno central piensa que no es prioritario; que es mucho más prioritario hablar de autodeterminación y presos políticos que de esto. Comprendo que haya gente que no entiende lo que está pasando en este país y me incluyo", ha sentenciado el presidente gallego.

REUNIÓN EN AS PONTES

En este contexto también ha aludido a la reunión que mantuvo el miércoles con el grupo de trabajo que funciona en As Pontes (A Coruña) frente al cierre de la térmica de Endesa y se ha referido a la situación, bajo su punto de vista especialmente preocupante, de las familias ligadas al transporte y que hacían los portes.

"Hay decenas de familias que llevan sin cobrar mucho tiempo y no pueden pagar las letras del camión, una situación que es trágica", ha dicho Feijóo, antes de garantizar que la Xunta va a "colaborar" y constatar que hay "un ambiente de consenso".

En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento, que dirige el también secretario provincial del PSOE coruñés, Valentín González Formoso, "actúa de forma honesta con la gente y dice la verdad: que o cambia la política energética del Gobierno o As Pontes desaparece como pueblo con actividad industrial".