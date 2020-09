Cooperativa de Armadores de Vigo celebra la reelección de Quintana como conselleira y destaca su conocimiento del sector

VIGO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi) ha celebrado la reelección de Rosa Quintana como conselleira de Mar y ha destacado su "amplio conocimiento" del sector y su "capacidad de diálogo".

En un comunicado, Arvi ha afirmado que el mantenimiento de Quintana al frente de la Consellería do Mar supondrá "un pilar de estabilidad en estos momentos tan complejos para el sector". Así, ha apuntado que la situación actual se encuentra marcada por las consecuencias de la pandemia, la incertidumbre derivada del Brexit y nuevos enfoques de la política comunitaria, entre otros.

Asimismo, Arvi ha reconocido la disponibilidad "para abordar las distintas problemáticas que rodean al complejo mar-industria" de Quintana, a la que, junto a su equipo, ha deseado "todos los éxitos posibles al frente del barco de la pesca gallega" de cara a la nueva legislatura.

Rosa Quintana es funcionaria de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura. Además, desde 2009 ha formado parte del Gobierno gallego, en el que se ha situado al frente de la Consellería do Mar y, entre 2012 y 2015, la Consellería do Medio Rural e do Mar.