Coordinación, divulgación y "cultura de rehabilitación", claves de los Next Generation: "Nos van a cambiar la vida"

Jornada sobre fondos Next Generation para rehabilitación en la sede Abanca de Santiago. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinación entre los agentes implicados, la divulgación hacia la sociedad en términos accesibles o el fomento de una "cultura de rehabilitación" casi inexistente son algunos de los retos a los que se enfrenta el aprovechamiento de los fondos Next Generation de la UE para la rehabilitación residencial y la actualización energética.

Esta temática ha centrado una jornada organizada por Abanca y celebrada en su sede de la Praza de Cervantes, en Santiago de Compostela, en la que han participado Mónica Gondar, directora de Next Generation Abanca; María José Paniagua, jefa del Servizo de Calidade de la Dirección Técnica de Suelo, Edificación y Calidad del IGVS; Clara González Gil, vocal del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Miguel Ángel Bernárdez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de la Reforma y la Rehabilitación de Galicia; Martín Bermúdez de la Puente, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, y Roberto Medín Guyatt, presidente del Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Durante la jornada, que pudo seguirse también de forma online, María José Paniagua ha detallado las distintas opciones de ayudas disponibles para mejorar la eficiencia energética de las viviendas unifamiliares, pisos y edificios en Galicia, tras lo que los distintos agentes implicados han aportado distintos puntos de vista para conseguir un buen aprovechamiento de esta inversión.

En la apertura, la directora de Next Generation Abanca ha destacado el trabajo desarrollado por la entidad desde hace años, junto a los agentes implicados, para acercar las soluciones financieras al sector y al conjunto de la sociedad de una manera "sencilla y ágil". "Abanca es consciente del importante momento en el que se encuentra el sector y de lo que las ayudas pueden suponer para él y para la sociedad, razones por las que queremos intensificar dicha colaboración", ha subrayado.

Como bases para que el programa de ayudas tenga éxito, Mónica Gondar ha citado el correcto funcionamiento del triángulo formado por las administraciones públicas, las empresas y las entidades financieras, así como la cercanía de estas a sus clientes para ayudarles a identificar oportunidades, acceder a la información y, posteriormente, a la financiación. "La capacidad de llegada al cliente de Abanca y nuestra capilaridad son óptimas para ello, como ya demostramos con los préstamos ICO, donde el papel de las entidades financieras fue fundamental", ha recordado.

Como ejemplos de ello ha mencionado la creación por parte del banco de productos financieros específicos en materia de rehabilitación residencial, tanto para reformas de eficiencia energética en hogares como dirigidos a comunidades de propietarios para mejoras en edificios, todo ello con el objetivo de que la financiación llegue de forma ágil a través de soluciones adaptadas a las necesidades existentes.

COORDINACIÓN ENTRE LOS AGENTES

En la misma línea, la vocal del Colegio de Arquitectos ha explicado que uno de los retos más importantes en la materia es "la coordinación entre los distintos agentes".

Desde el punto de vista también de una propietaria, Clara González Gil ha recordado que el ciudadano "va a querer hablar de dinero". "Pero nos tenemos que concienciar también de lo que supone un ahorro energético: es que gastemos menos, pero también que contaminemos menos", ha destacado.

Para lograr la adherencia de los propietarios, ha explicado, es importante "ser capaces de hablar para que ellos entiendan", más allá de cuestiones técnicas. Por ello, el Colegio de Arquitectos, ha avanzado, pondrá en marcha acciones de divulgación directa al usuario, una línea de formación transversal para técnicos y la puesta a disposición de la plataforma de formación "para todos".

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Martín Bermúdez de la Puente, ha asegurado que estos fondos suponen una "oportunidad única" para modernizar y hacer más eficientes los edificios. No obstante, en la misma línea que Clara González, ha destacado los retos de llegar al usuario final, un sector que "en su mayoría pasa de los 55 años" y que "muchos de ellos no se han enfrentado nunca a un crédito".

"Cuando se les propone que hay que meterse en financiación, les empieza a sonar todo a chino", ha dicho Bermúdez de la Puente, para quien "no hay cultura del mantenimiento" en España y es necesaria una "campaña de concienciación" en la materia.

Finalmente, Roberto Medín, del Colegio de Arquitectos Técnicos, ha considerado que "sería un fracaso tremendo" que, por cuestiones como plazos o falta de facilidades, no se lograse "invertir el dinero que se pone a nuestra disposición". "Los fondos Next Generation van a cambiar nuestras vidas. El miedo nuestro es que no logremos gastar el dinero que tenemos para gastar", ha subrayado.

A renglón seguido, ha explicado que cuestiones como la cuantía máxima por vivienda se han "quedado cortos", ya que están calculados a nivel de octubre, y, desde entonces, los precios de las materias primas y de la energía, así como la escasez motivada por la huelga de transportistas y la guerra en Ucrania, han empeorado la situación.