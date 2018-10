La CRTVG deja sin efecto la decisión de no trabajar con el director denunciado por acoso tras del archivo de la denuncia

Publicado 03/10/2018 17:37:27 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CRTVG ha informado este miércoles que "deja sin efecto" la decisión "cautelar" de no trabajar con el director denunciado por acoso sexual por una actriz después de que el juzgado archivase la denuncia y se pronunciase de "forma favorable" a él.

A pesar de que entre el director y la CRTVG "no existía relación contractual alguna", tras tener noticia de la denuncia por parte de una actriz, la entidad decidió que "cautelarmente" no trabajaría en ninguna producción junto con el director mientras "no se aclarasen los hechos".

El juzgado de los Social número 3 de Santiago decidió la pasada semana desestimar la denuncia de la actriz Iria Pinheiro contra el director del programa 'Con amor e compañía', J.L.V.O., al constatar que no existió en el tiempo que ella trabajó en este espacio "ningún indicio" de acoso sexual ni trato de índole "vejatoria".

Tras constatar que esta sentencia "es favorable en todos los términos al director" del programa, la CRTVG ha informado de que "procede dejar sin efecto y de forma inmediata las medidas cautelares adoptadas" en marzo.

"Dichas medidas cautelares fueron tomadas y expresadas en su día con respecto a la presunción de inocencia, mientras la causa estaba siendo juzgada", recoge el comunicado. "La CRTVG estima que, en debido respeto a las decisiones judiciales, esas medidas deben de ser revocadas en su totalidad", finaliza.